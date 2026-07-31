Klub Spanyol Real Madrid secara resmi mengumumkan rampungnya transfer bek muda tim "Castilla", Victor Valdepenas, ke klub Italia Fiorentina. Jebolan akademi klub raksasa ibu kota Spanyol itu hengkang setelah tercapainya kesepakatan penjualan senilai delapan juta euro, dengan melepas separuh hak olahraga sang pemain.

Bek kiri berusia 19 tahun itu akan memulai petualangan baru dalam karier sepak bolanya dengan menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031 bersama La Viola, setelah tampil dalam satu pertandingan di La Liga bersama tim utama Madrid pada musim lalu di bawah asuhan pelatih Xabi Alonso menghadapi Deportivo Alaves, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Real Madrid akan memperoleh delapan juta euro dari transfer ini, sekaligus mempertahankan 50% dari nilai penjualan sang pemain di masa depan. Kesepakatan ini datang menjelang laga persahabatan yang dijadwalkan antara kedua tim pada hari Sabtu.

Klub raksasa ibu kota Spanyol itu merilis pernyataan resmi untuk melepas pemain mudanya, yang berbunyi: "Real Madrid dan Fiorentina telah menyepakati kepindahan pemain kami, Victor Valdepenas. Valdepenas bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018 saat berusia 11 tahun, dan menjadi bagian dari akademi tim muda kami selama enam musim. Pada musim lalu, ia mencatatkan penampilan perdananya bersama tim utama dan meraih gelar Liga Champions UEFA untuk kelompok muda. Real Madrid mengucapkan terima kasih kepada Valdepenas atas dedikasinya sepanjang tahun-tahun ini, dan berharap yang terbaik baginya beserta keluarganya dalam babak baru kehidupan mereka."