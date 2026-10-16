Real Madrid pantau talenta Sporting Lisbon dengan penuh minat

Real Madrid memantau Jacobo Afonso, gelandang berusia 15 tahun yang merupakan salah satu talenta paling menonjol di akademi klub Portugal, Sporting Lisbon, menurut keterangan beberapa sumber kepada jaringan "ESPN".

Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Real Madrid telah mengikuti perkembangan pemain itu sejak beberapa waktu lalu, dan menerima laporan-laporan yang sangat positif tentangnya. Afonso bermain di lini tengah, dengan keunggulan pada kekuatan fisik serta kemampuannya untuk maju ke depan.

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Pemain ini memiliki dua kewarganegaraan, Spanyol dan Portugal, karena ia lahir di Salamanca namun tumbuh di Portugal. Ia membela timnas junior Spanyol dan termasuk dalam pemanggilan terakhir timnas U-16. Ayahnya adalah mantan pesepakbola Portugal, Nuno Afonso, yang pernah bermain untuk klub-klub di antaranya Benfica.

Ketertarikan Real Madrid terhadap Afonso merupakan bagian dari kebijakan klub untuk merekrut talenta-talenta pada usia yang sangat muda, baik dari dalam Spanyol maupun luar negeri.

Dalam beberapa bulan terakhir, Real Madrid berhasil mendatangkan Jan Vila, talenta Espanyol yang baru berusia 14 tahun, dan juga berupaya merekrut JJ Gabriel, pemain Manchester United yang baru menginjak usia 16 tahun pada 6 Oktober ini.

Akademi Real Madrid yang dikenal dengan nama "La Fabrica" sedang menjalani periode istimewa, setelah pendapatan dari penjualan para pemainnya pada musim panas lalu melampaui 200 juta euro. Tim mudanya juga menjuarai Liga Champions Eropa pada musim lalu, serta Piala Interkontinental U-20 pada September.



