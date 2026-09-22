Real Madrid Merilis Pernyataan Mengejutkan soal Cedera Valverde

Real Madrid menerima pukulan keras setelah dipastikan pemain asal Uruguay, Fede Valverde, absen untuk waktu yang tidak sebentar, menyusul pemeriksaan medis yang mengungkap cederanya berupa keseleo tingkat tiga pada pergelangan kaki kiri, yang mengancam keikutsertaannya dalam laga-laga awal tim setelah jeda internasional.

Real Madrid mengumumkan dalam pernyataan medis: "Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim medis Real Madrid hari ini terhadap pemain kami Fede Valverde, cederanya didiagnosis berupa keseleo tingkat tiga pada pergelangan kaki kirinya, dan perkembangan kondisi kesehatannya akan terus dipantau."

Valverde mengalami cedera saat laga derbi, menyusul tekel keras dari pemain Korea Selatan Kang In-lee, sebuah tekel yang memicu protes dari pelatih asal Portugal Jose Mourinho, direktur teknik Real Madrid, yang setelah itu menuntut kartu merah, namun wasit tidak mengusir pemain tersebut.

Real Madrid sebelumnya telah menyebutkan usai pertandingan bahwa Valverde mengalami cedera parah pada pergelangan kaki kiri, sebelum pemeriksaan terakhir mengungkap sifat cedera dan tingkat keparahannya.

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Meskipun klub tidak mengumumkan durasi absennya secara resmi, cedera keseleo tingkat tiga biasanya berkaitan dengan kerusakan besar pada ligamen pergelangan kaki, dan mungkin membutuhkan beberapa pekan untuk pemulihan, sehingga kembalinya pemain tersebut dalam waktu sesegera mungkin diragukan.

Dampak cedera tidak terbatas pada Real Madrid saja, karena Valverde termasuk dalam daftar timnas Uruguay, tetapi ia kini berada di luar perhitungan pelatih Diego Forlan pada laga-laga mendatang. Dengan demikian, pemain Real Madrid tersebut akan absen dari pertandingan Uruguay melawan Jepang pada 24 September, Korea Selatan pada 28 September, dan India pada 6 Oktober.

Di level Real Madrid, keikutsertaan Valverde menghadapi Villarreal, dalam laga pertama tim setelah jeda internasional, tampak sangat sulit. Real Madrid bertemu Villarreal pada 10 Oktober di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pertandingan yang bisa jadi tidak diikuti Valverde jika ia membutuhkan masa pemulihan yang diperkirakan untuk cedera semacam ini.

Cedera ini memiliki arti penting tambahan, terutama karena Valverde mampu menyelesaikan laga derbi setelah menerima tekel tersebut, sebelum pemeriksaan kemudian mengungkap cedera parah pada pergelangan kaki kiri.

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