Para pemain Real Madrid tengah dilanda kemarahan dan kekecewaan akibat apa yang mereka anggap sebagai kelonggaran wasit yang berlebihan terhadap para lawan, setelah laga melawan Valencia di Stadion Mestalla menyaksikan tim tersebut menjadi korban dari sejumlah besar pelanggaran, dalam sebuah peristiwa yang kembali mengangkat ke permukaan perasaan yang kian meningkat di dalam ruang ganti akan ketiadaan perlindungan wasit.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", para pemain Real Madrid merasa bahwa tim mereka menjadi sasaran sejumlah besar pelanggaran tanpa perlindungan yang memadai, dan menganggap ada ketimpangan yang mengharuskan adanya intervensi.

Kekecewaan ini mencapai puncaknya seusai laga di Mestalla, yang selama pertandingan tersebut tercatat 26 pelanggaran terhadap Los Blancos, dengan rata-rata satu pelanggaran setiap tiga setengah menit, menjadikannya pertandingan dengan jumlah pelanggaran terbanyak yang dialami Real Madrid sepanjang musim ini di Liga Spanyol.

Angka ini terbilang luar biasa di tengah perasaan di dalam klub bahwa apa yang terjadi telah menjadi hal yang lumrah.

Perasaan adanya ketidakadilan wasit terhadap Real Madrid bukan lagi hal yang baru, karena hal itu diungkapkan secara terbuka dan setiap hari melalui kanal resmi klub. Namun yang baru kali ini adalah bahwa persoalan tersebut meluas hingga ke ruang ganti tim, setelah laga melawan Valencia menjadi bagaikan jerami terakhir yang mematahkan punggung unta, di tengah kemarahan yang hebat di antara para pemain.

Angka-angka turut mendukung pandangan para pemain Real Madrid, dimulai dari pertandingan-pertandingan terakhir, karena catatan perusahaan statistik "Opta" menegaskan bahwa Los Blancos menjadi korban dari tiga pertandingan dengan jumlah pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh para lawan, yaitu 26 pelanggaran atau lebih selama musim-musim terakhir di Liga Spanyol.

Laga kemarin menempati peringkat kedua bersama dengan pertandingan melawan Getafe pada Desember 2024, yang juga menyaksikan para lawan melakukan 26 pelanggaran terhadap Real Madrid, sementara tim tersebut menjadi korban 27 pelanggaran dalam pertandingan lain pada Oktober 2025, yang juga melawan Getafe.

Angka-angka yang mengejutkan

Kembali ke musim ini, Real Madrid memuncaki daftar tim yang paling sering menjadi korban pelanggaran di Liga Spanyol, melampaui seluruh pesaingnya, setelah tercatat 171 pelanggaran terhadap mereka dalam 12 pekan, dengan rata-rata 14,2 pelanggaran per pertandingan.

Racing menempati peringkat kedua dengan 161 pelanggaran, disusul Sevilla dengan 155 pelanggaran. Namun yang mencolok dalam statistik ini adalah selisih yang besar antara Real Madrid dan para pesaing langsungnya, karena Atletico Madrid menempati peringkat ketiga dari bawah dalam daftar tim yang paling sering menjadi korban pelanggaran dengan 113 pelanggaran, sementara Barcelona berada di peringkat kedua dari bawah dengan 108 pelanggaran.

Dengan menghitung selisihnya, terlihat jelas bahwa Atletico Madrid menjadi korban 58 pelanggaran lebih sedikit dibanding Real Madrid, sementara catatan Barcelona lebih sedikit 63 pelanggaran dibanding Los Blancos.

Bagaimana dengan para pemain?

Di level pemain, gambarannya tidak jauh berbeda, karena Jude Bellingham memuncaki daftar pemain yang paling sering menjadi korban pelanggaran di Liga Spanyol dengan 31 pelanggaran, unggul dengan selisih yang mencolok atas pengejar terdekatnya Pablo Ibanez, yang menjadi korban 26 pelanggaran.

Statistik ini mengungkap dua fakta yang mencolok. Pertama, bahwa empat pemain Real Madrid berada dalam daftar sepuluh pemain yang paling sering menjadi korban pelanggaran di kompetisi tersebut, karena Vinicius Junior dan Kylian Mbappe menempati peringkat kelima bersama dengan masing-masing 23 pelanggaran, sementara Arda Guler berada di peringkat kesepuluh dengan 21 pelanggaran.

Sebaliknya, kita harus turun hingga ke peringkat ketiga belas untuk menemukan pemain Barcelona pertama dalam daftar tersebut, yaitu Lamine Yamal dengan 18 pelanggaran, sementara pemain Atletico Madrid pertama baru muncul di peringkat ketiga puluh enam, yaitu Giuliano Simeone dengan 14 pelanggaran.

Laga di Mestalla memperdalam perasaan ketiadaan perlindungan wasit di dalam ruang ganti Real Madrid, di mana para pemain menilai bahwa persoalan ini telah melampaui batas yang bisa diterima.

Selama pertandingan melawan Valencia, secara mengejutkan Bellingham hanya menjadi korban satu pelanggaran, tetapi hal itu dikarenakan terpusatnya pelanggaran pada pemain-pemain lain, karena Mbappe menjadi korban enam pelanggaran, Arda Guler empat pelanggaran, dan Marc Cucurella empat pelanggaran.

Pemain yang disebut terakhir hadir dalam sejumlah duel langsung dengan Mavio, yang menyaksikan momen-momen yang semestinya mengharuskan dikeluarkannya kartu kuning, tetapi tidak dianggap demikian, dan itu merupakan salah satu poin utama dalam kekecewaan di dalam klub, karena para pemain menilai bahwa para wasit bisa melakukan intervensi secara lebih besar dalam pertandingan-pertandingan yang pelanggarannya tidak sekadar berulang, melainkan mencapai titik yang membanjiri.

Perbedaan pandangan para pemain dengan Mourinho

Dalam konteks ini, Bernardo Silva, yang dikenal jarang berbicara, mengambil peran sebagai juru bicara rekan-rekannya seusai pertandingan, di mana ia berkata dari dalam Stadion Mestalla: "Ini pertandingan yang sulit, dalam suasana yang juga sulit, melawan tim yang agresif. Wasit juga membiarkan mereka bermain dengan tingkat kekuatan dan agresivitas yang tinggi, yang membuat segalanya sulit bagi kami."

Pernyataan sang pemain mencerminkan perasaan yang menyebar di antara rekan-rekannya di tim, meskipun bertentangan dengan pujian besar Jose Mourinho terhadap wasit Hernandez Maeso, karena ia menggambarkan penampilannya sebagai "sangat luar biasa".

Meski demikian, perasaan yang mendominasi di dalam ruang ganti Real Madrid tetap jelas, dan terwujud dalam keyakinan para pemain bahwa para wasit membiarkan para lawan melakukan banyak pelanggaran tanpa intervensi yang memadai.

Real Madrid menilai ada perbedaan antara menjadi korban pelanggaran dan menjadi korban dari jumlah pelanggaran yang sebesar ini, dan angka-angka memperkuat posisi para pemain mengenai hal tersebut.

Real Madrid kini menuju periode jeda internasional, di mana para pemainnya akan mengalihkan fokus mereka ke tim nasional masing-masing, tetapi persoalan ini akan kembali ke permukaan begitu kompetisi dilanjutkan, karena hal ini tidak berkaitan dengan satu pertandingan saja, melainkan dengan menumpuknya banyak peristiwa sepanjang periode yang panjang.

Terlepas dari apakah perasaan ini sepenuhnya beralasan atau tidak, ia kini telah merepresentasikan suasana yang mendominasi di dalam Real Madrid, di mana para pemain merasa bahwa mereka tidak mendapatkan belas kasihan maupun perlindungan, dan bahwa mereka hidup di bawah tekanan pelanggaran-pelanggaran keras dan berulang.