Real Madrid menolak peluang untuk merekrut winger asal Jerman, Karim Adeyemi, pada bursa transfer musim panas lalu, setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan yang pada akhirnya justru berujung ke Barcelona pada musim panas yang sama.

Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengungkapkan melalui jaringan "DAZN" bahwa nama Adeyemi sempat disodorkan ke meja Real Madrid pada musim panas lalu, namun para petinggi klub ibu kota Spanyol itu lebih memilih untuk tidak melanjutkan negosiasi.

Hal itu terjadi setelah Real Madrid menilai bahwa sang winger Jerman tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari untuk memperkuat skuad tim, sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengarah ke opsi-opsi lain.

Detail ini menjadi semakin penting setelah Adeyemi menjelma menjadi salah satu rekrutan paling menonjol Barcelona selama bursa transfer musim panas lalu.

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Pemain berusia 24 tahun itu sangat jelas mengenai preferensinya, karena sejak awal ia telah menunjukkan keinginan mutlak untuk bermain mengenakan seragam tim Catalan tersebut.

Perlu dicatat bahwa agen Jorge Mendes-lah yang menawarkan pemain tersebut kepada Barcelona, karena ia menyadari adanya peluang di bursa transfer yang bisa menjadi opsi yang sangat menarik bagi klub Catalan itu. Adeyemi saat itu tengah bersiap memasuki tahun terakhir kontraknya bersama Borussia Dortmund, yang berlaku hingga 30 Juni 2027, setelah ia mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya.

Sikap pemain juga menjadi faktor penentu dalam jalannya negosiasi, karena sang winger Jerman menunjukkan kesiapannya untuk menunggu Barcelona, dan memberi tahu Dortmund bahwa ia tidak berpikir untuk memperpanjang kontraknya.

Dengan demikian, klub Jerman itu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu menegosiasikan kepindahan pemain dengan imbalan sejumlah uang, atau mengambil risiko kehilangannya secara gratis tanpa memperoleh kompensasi finansial apa pun di akhir musim.

Fabrizio Romano sebelumnya telah menjelaskan pada bulan Juli bahwa Adeyemi tidak ingin pindah ke klub mana pun selain Barcelona, dan bahwa penolakannya untuk memperpanjang kontrak memberi klub Catalan itu posisi yang kuat dalam negosiasi.

Jurnalis Italia tersebut menegaskan bahwa Barcelona tidak bersedia membayar 40 juta euro, yaitu nilai yang awalnya diminta oleh Borussia Dortmund.

Pada akhirnya, Barcelona memanfaatkan kondisi ini untuk merampungkan kesepakatan dengan syarat finansial yang sangat menguntungkan. Setelah mengajukan tawaran pertama senilai 20 juta euro, kedua klub mencapai kesepakatan yang menetapkan bahwa Dortmund memperoleh 22 juta euro tetap, ditambah 7 juta euro sebagai variabel, sebuah jumlah yang jauh lebih rendah dari tuntutan awal klub Jerman tersebut.

Kesepakatan ini memungkinkan Barcelona mendapatkan seorang pemain internasional Jerman yang memiliki kecepatan tinggi, kemampuan menggiring bola, dan kemampuan menciptakan perbedaan, dengan nilai yang sangat kompetitif menurut standar bursa transfer Eropa.