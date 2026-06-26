Real Madrid mengumumkan kabar besar mengenai Dani Ceballos yang dikaitkan dengan Ajax

Kontrak Dani Ceballos di Real Madrid telah diputus secara langsung. Hal ini diumumkan oleh klub Spanyol tersebut melalui saluran resmi mereka. Artinya, gelandang berusia 29 tahun itu kini dapat mencari klub baru tanpa biaya transfer.

Berita ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Fabrizio Romano telah mengumumkan pekan lalu bahwa kontrak Ceballos yang berlaku hingga pertengahan 2027 akan diputus, karena ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru José Mourinho.

Ceballos sudah cukup lama dikaitkan dengan Ajax. Klub asal Amsterdam itu berharap dengan mendatangkan target impian tersebut, lini tengah asuhan pelatih asal Spanyol, Míchel, dapat diperkuat dengan kualitas, kreativitas, dan pengalaman.

Namun, Real Betis—klub tempat Ceballos memulai karier profesionalnya—juga dikabarkan tertarik padanya. Dan kabarnya, pemain asal Spanyol itu lebih tertarik untuk pindah ke klub tersebut, yang musim depan juga akan berlaga di Liga Champions.

Selain itu, Ceballos menerima gaji jutaan di Real Madrid. Baik Ajax maupun Betis kemungkinan besar tidak mampu menanggungnya. Keuntungan bagi kedua belah pihak adalah statusnya sebagai pemain bebas transfer: sehingga klub pembeli pada akhirnya hanya perlu membayar uang tanda tangan dan gaji.

Ceballos telah bermain untuk Real Madrid sejak 2017, yang saat itu membelinya dari Betis seharga 16,5 juta euro. Dari 2019 hingga 2021, pemain yang telah 13 kali membela timnas Spanyol ini dipinjamkan ke Arsenal.

Berseragam Real Madrid, Ceballos telah tampil dalam 215 pertandingan resmi. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak 7 gol dan memberikan 16 assist.