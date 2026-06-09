Real Madrid menggelontorkan jutaan euro untuk Mourinho

José Mourinho adalah pelatih baru Real Madrid, demikian dilaporkan Benfica pada Selasa malam dalam pernyataan resmi di X. Kini telah dipastikan bahwa Marco Silva, yang sebelumnya melatih Fulham, akan menggantikan rekan senegaranya di klub papan atas asal Lisbon tersebut.

Benfica menekankan dalam pemberitaannya bahwa Real Madrid telah memenuhi klausul pelepasan sebesar lima belas juta euro yang tercantum dalam kontrak, sehingga Mourinho dapat hengkang lebih awal. The Special One memiliki kontrak di ibu kota Portugal tersebut hingga 30 Juni 2027.

Mourinho diperkirakan akan menandatangani kontrak selama tiga musim bersama Real Madrid, klub tempat ia pernah bertugas sebagai pelatih sebelumnya. Presiden Florentino Pérez telah mengumumkan pekan lalu bahwa pelatih berpengalaman tersebut akan kembali ke klub raksasa Spanyol tersebut.

Mourinho telah bekerja selama satu tahun di Benfica, yang merekrutnya dari Fenerbahçe pada 2025. Ia menyaksikan gelar juara liga diraih oleh FC Porto asuhan Francesco Farioli. Benfica finis di posisi ketiga, delapan poin di belakang juara.

Mulai hari ini, Silva memimpin Benfica. Pelatih berusia 48 tahun ini baru-baru ini memutuskan untuk meninggalkan Fulham tanpa biaya transfer, setelah lima tahun bertugas di London Barat. Ia menandatangani kontrak di Lisbon untuk dua musim, dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Ini adalah penunjukan yang agak menarik, karena Silva memiliki masa lalu di Sporting Portugal, rival besar Benfica. Pengganti Mourinho ini sebelumnya pernah bekerja di Estoril, Watford, Everton, dan Olympiacos.