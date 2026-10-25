Thibaut Courtois tidak bisa bermain melawan FC Barcelona pada Minggu malam. Kiper asal Belgia itu sakit dan akan digantikan oleh Andriy Lunin.

Penjaga gawang yang telah 16 kali membela timnas Ukraina itu belum bermain untuk Real Madrid musim ini. Laga terakhirnya berlangsung pada 3 Mei 2026, saat menghadapi Espanyol di liga (menang 0-2).

Pada Minggu malam, Lunin akan menjaga gawang Real Madrid di Spotify Camp Nou. Jika Barça menang, klub tersebut akan unggul sembilan poin atas Real.

Courtois akan memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Pemain timnas Belgia itu mengatakan pekan lalu bahwa ia ingin mengakhiri kariernya di Madrid.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Pertandingan antara Real Madrid dan FC Barcelona dimulai Minggu malam pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara penuh di Ziggo Sport.