Real Madrid menanti... Tuchel membuat Bayern Munich ketar-ketir

Cedera yang dialami Harry Kane, kapten timnas Inggris dan penyerang Bayern Munich, menimbulkan kekhawatiran di dalam klub Bavaria tersebut, terutama menjelang pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions melawan Real Madrid di Stadion Santiago Bernabéu yang akan digelar hanya beberapa hari lagi. Kane absen dalam pertandingan persahabatan timnas Inggris melawan Jepang pada Selasa malam, yang berakhir dengan kekalahan "The Three Lions" dengan skor 0-1.

Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, mengungkap detail cedera Kane, saat berbicara kepada ITV sebelum pertandingan: "Cedera itu datang tiba-tiba dan tak terduga. Pemain tersebut terpaksa meninggalkan latihan setelah hanya 15 menit kemarin."

Ketika ditanya tentang tingkat keparahan cedera, Tuchel menjawab: "Cukup parah untuk membuatnya absen bermain, dan kami akan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan." Surat kabar Bild Jerman melaporkan: "Menurut laporan awal dari Inggris, Kane merasakan nyeri di kaki selama latihan, yang membuatnya langsung ditarik keluar sebagai tindakan pencegahan.

Surat kabar tersebut melanjutkan: "Diharapkan Kane akan kembali ke Munich pada Rabu siang, di tengah indikasi awal yang menunjukkan bahwa cedera tersebut tidak serius. Namun, situasi ini menimbulkan ketegangan yang jelas di Bayern, terutama karena Kane baru-baru ini mengalami masalah pada otot paha belakangnya yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan, dan awalnya tampak sederhana sebelum masa absennya menjadi lebih lama."

Kane dianggap sebagai pemain kunci bagi Bayern musim ini, karena ia telah mencetak gol-gol krusial yang berkontribusi besar terhadap hasil tim.

Dan absennya dia dari laga melawan Real Madrid – jika terjadi – akan menjadi pukulan telak bagi lini serang Bayern.

Saat ini, ketidakpastian masih mendominasi situasi di Munich hingga gambaran lengkap terungkap setelah pemeriksaan medis.

Bild menyimpulkan: "Semua orang berharap cedera ini hanyalah hal yang sepele, namun pengalaman sebelumnya membuat kekhawatiran ini sangat wajar menjelang pertandingan besar di Eropa beberapa hari lagi."