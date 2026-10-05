Sebuah laporan media pada hari Senin ini menyebutkan bahwa pemain asal Prancis, Michael Olise, telah memicu kekhawatiran besar di Bayern Munich dalam beberapa hari terakhir.

Olise terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga musim panas 2029, namun klub ingin memperpanjang kontraknya di tengah keinginan lebih dari satu klub untuk mendatangkannya, dengan Real Madrid di garis terdepan.

Meski para petinggi Bayern Munich menegaskan bahwa Olise tidak dijual, dan bahwa semua upaya Real Madrid untuk mendatangkannya tidak akan berhasil.

Menurut surat kabar Jerman "Bild", Bayern Munich merasa khawatir mengenai Olise, karena klub tidak sepenuhnya yakin dengan keinginan pemain Prancis itu untuk memperpanjang kontraknya, terutama dengan permintaannya untuk menyertakan klausul pelepasan.

Sikap Bayern sudah jelas dan tidak akan memberinya tenggat waktu lebih dari musim panas mendatang untuk mengambil keputusan, karena mereka menilai pemain Prancis itu tidak berkomitmen untuk memperpanjang kontrak.