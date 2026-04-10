Real Madrid memperkuat posisinya setelah "skandal dua kontrak".. dan heran dengan sikap "para penonton"

Real Madrid tengah dilanda kemarahan yang semakin memuncak di internal klub akibat apa yang dianggap sebagai "ketidakadilan yang jelas" dalam keputusan wasit, di tengah penurunan performa mereka di Liga Spanyol dalam beberapa tahun terakhir. Klub asal Madrid ini belum berhasil meraih gelar juara dua musim berturut-turut sejak musim 2006-2007, 2007-2008, sesuatu yang dianggap banyak pihak tidak dapat diterima bagi institusi sebesar dan seberharga Los Blancos.

Meskipun klub mengakui adanya kesalahan internal yang memengaruhi konsistensinya di liga domestik, wasit tetap menjadi faktor utama dalam menjelaskan penurunan ini, terutama di tengah dampak kasus Negreira yang mengguncang sepak bola Spanyol.

Angka-angka yang memicu kontroversi dan kemarahan di Valdibebas

Data yang dipublikasikan oleh akun "Football Gate" di platform X menunjukkan bahwa sejak tahun 2001, Barcelona telah bermain selama total 1.793 menit dalam situasi keunggulan jumlah pemain, dibandingkan dengan hanya 278 menit bagi Real Madrid dalam situasi kekurangan jumlah pemain.

Perbedaan besar ini membuat manajemen klub "Los Blancos" heran, yang menganggap angka-angka tersebut sebagai "ketidakseimbangan wasit", yang sulit dijelaskan dalam kompetisi yang mempertemukan dua tim yang berbagi posisi teratas dalam sejarah liga.

Menurut sumber yang dekat dengan klub, Florentino Pérez, presiden Real Madrid, tidak lagi puas dengan perubahan formal di dalam Komite Teknis Wasit (CTA), melainkan menuntut "revolusi menyeluruh" dalam sistem wasit Spanyol, dengan menganggap bahwa kelanjutan tugas beberapa wasit yang namanya terkait dengan "kasus Negreira" adalah hal yang "tidak dapat dipahami dan tidak dapat diterima".

Real Madrid bersikeras untuk melanjutkan proses hukum

Pérez menegaskan dalam lebih dari satu kesempatan bahwa Real Madrid akan berjuang sampai akhir dalam kasus pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada mantan wakil ketua Komite Wasit, Enrique Negreira.

Klub tersebut telah secara resmi mengajukan diri sebagai pihak penggugat dalam kasus ini, menganggap diri mereka sebagai salah satu pihak yang paling dirugikan oleh skandal ini yang merusak integritas kompetisi.

Sikap klub-klub Spanyol lainnya membuat manajemen Real Madrid heran, karena sebagian besar dari mereka tidak mengambil langkah yang sama, meskipun kasus ini menyangkut reputasi sepak bola Spanyol secara keseluruhan.

Meskipun para pendukung Real Madrid merasa kecewa dengan hasil tim di liga, mereka tetap mengungkapkan kebanggaan mereka terhadap sikap hukum klub, dengan menganggap bahwa memperjuangkan keadilan olahraga adalah kewajiban moral sebelum menjadi masalah persaingan.

Banyak penggemar berpendapat bahwa reaksi publik akan sangat berbeda jika Real Madrid, bukan Barcelona, yang terlibat dalam kasus ini, dengan menyoroti adanya standar ganda yang jelas dalam memperlakukan kedua klub tersebut.

Kritik internal di dalam klub

Meskipun ada kritik terhadap wasit, kritik internal tidak luput dari kantor Valdibebas. Pejabat klub mengakui perlunya meningkatkan performa domestik dan mencari konsistensi yang lebih besar di La Liga, menegaskan bahwa tim memiliki potensi untuk meraih hasil yang lebih baik terlepas dari kondisi wasit.

Hal ini dianggap sebagai salah satu tugas yang belum terselesaikan bagi Real Madrid dalam dekade terakhir, karena mereka belum berhasil mendominasi kompetisi domestik meskipun meraih kesuksesan berulang kali di Eropa.

Sementara klub terus melaju di Liga Champions, La Liga tetap menjadi tujuan utama untuk mengembalikan keseimbangan antara kejayaan di Eropa dan dominasi domestik, sambil menunggu hasil dari reformasi wasit yang diminta oleh Los Blancos.