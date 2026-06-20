Klub Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi pada Sabtu malam, yang dengan tegas membantah laporan media yang mengaitkan klub tersebut dengan upaya untuk merekrut Michael Oliisi, bintang Bayern Munich, serta menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan kontak “baik secara langsung maupun tidak langsung” dengan sang pemain, perwakilannya, atau siapa pun yang dekat dengannya.

Menurut pernyataan yang dipublikasikan klub tersebut di situs resminya, Real Madrid menegaskan “hubungan institusional yang sangat baik” yang terjalin dengan Bayern München, yang didasarkan pada sejarah panjang saling menghormati, kerja sama, dan kekaguman, sekaligus menyatakan penyesalannya atas beredarnya spekulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Pernyataan tersebut menekankan poin penting, yaitu bahwa kedua klub memiliki keyakinan yang kokoh bahwa setiap minat potensial terhadap seorang pemain dari pihak lain harus dibahas terlebih dahulu antara kedua klub itu sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang secara historis telah mengatur hubungan antara kedua institusi ternama tersebut.

Penolakan resmi ini muncul setelah seminggu di mana nama Oulissi mendominasi berita-berita bursa transfer yang terkait dengan Real Madrid, di mana banyak media Eropa mengklasifikasikan pemain sayap asal Prancis tersebut sebagai salah satu target utama klub “Los Blancos” pada musim panas mendatang, dengan angka yang berkisar antara 150 juta hingga 220 juta euro.

Sementara itu, Bayern Munich tetap pada sikapnya yang tegas dan tak tergoyahkan, di mana mereka berulang kali menyatakan, baik secara terbuka maupun tertutup, bahwa sang pemain sayap tidak dijual, dan mereka tidak berniat bernegosiasi mengenai kepergiannya dalam keadaan apa pun.

Olisse, yang terikat kontrak hingga tahun 2029, baru-baru ini meraih penghargaan Pemain Terbaik Bundesliga setelah mencetak 22 gol dan menciptakan 31 gol dalam 52 pertandingan, selain itu klub Bavaria tersebut berencana untuk menyelesaikan proses perpanjangan kontraknya.

Presiden Bayern Munich, Herbert Hainer, sangat jelas dalam beberapa pekan terakhir mengenai status pemain sayap asal Prancis tersebut, di mana ia mengatakan kepada surat kabar Jerman “Bild”: "Jika Florentino Pérez ingin mengajukan tawaran kepada kami untuk merekrut Oulissi—yang hingga kini belum terjadi—ia bisa menghemat tenaganya. Dia adalah pemain Bayern Munich dan memiliki kontrak jangka panjang, dan kami bukanlah klub yang menjual pemainnya."

Sementara itu, pemain berusia 24 tahun tersebut terus bermain bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung saat ini, turnamen yang telah meningkatkan nilai pasarnya secara signifikan dan menjadikannya incaran banyak klub besar Eropa.

Berikut pernyataan lengkap dari Real Madrid: “Menanggapi laporan yang beredar di berbagai media mengenai dugaan ketertarikan klub kami terhadap pemain Bayern Munich, Michael Oliisi, Real Madrid ingin mengklarifikasi bahwa klub ini tidak pernah melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan pemain tersebut, perwakilannya, atau siapa pun di lingkarannya.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Real Madrid juga ingin menyoroti hubungan institusional yang sangat baik dengan Bayern München, yang telah menjalin sejarah panjang saling menghormati, kerja sama, dan kekaguman, serta menyesalkan beredarnya spekulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.”

Pernyataan tersebut ditutup dengan: “Kedua klub selalu memelihara hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati, yang tercermin, antara lain, dalam keyakinan bersama bahwa setiap minat potensial terhadap pemain yang tergabung di klub lain harus ditangani terlebih dahulu antara kedua pihak itu sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip loyalitas institusional yang secara historis telah mengatur hubungan antara Bayern München dan Real Madrid.”