Real Madrid membuka pembicaraan dengan Manchester City soal Rodri, tetapi kemudian menghadapi masalah serius

Real Madrid telah memulai negosiasi dengan Manchester City soal transfer Rodri (30), demikian dilaporkan Marca. Sebelumnya, kesepakatan personal dengan gelandang tersebut sudah lebih dulu tercapai.

Rodri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga musim panas tahun depan. Karena itu, periode transfer saat ini menjadi salah satu peluang terakhir bagi klub Inggris tersebut untuk mendapatkan biaya transfer darinya. Menurut berbagai media internasional, juara Piala Dunia asal Spanyol itu bernilai 70 juta euro.

Kecuali jika gelandang berusia 30 tahun itu memutuskan untuk tetap memperpanjang kontraknya. Mengenai hal itu, Manchester City menurut The Athletic sudah berdiskusi dengannya, tetapi kesepakatan tampaknya tidak akan tercapai. Rodri telah menetapkan pilihannya pada Real Madrid.

Setelah pada tahap sebelumnya kesepakatan personal dengan Rodri sudah tercapai, Real Madrid kini juga telah menghubungi klubnya, Manchester City. Namun, di saat yang sama muncul satu masalah: tidak ada lagi tempat dalam skuad Los Blancos.

Menurut media-media Spanyol, termasuk stasiun radio Cadena COPE, batas maksimal 25 pemain skuad sudah tercapai. Artinya, harus ada ruang yang dibuat untuk rekrutan baru, tetapi saat ini tidak ada seorang pun dalam skuad yang ingin hengkang.

Raúl Asencio, Franco Mastantuono, dan Gonzalo García disebut masuk daftar pemain yang bisa pergi, tetapi sejauh ini transfer belum terwujud. Nama terakhir untuk sementara belum mencapai kesepakatan dengan Fulham, Mastantuono hanya ingin ke River Plate, dan Asencio ingin memperjuangkan kesempatannya di bawah José Mourinho.

Dengan demikian, Real Madrid harus lebih dulu melepas satu atau beberapa pemain untuk memberi ruang bagi Rodri. Sang gelandang juga masih dalam pemulihan usai operasi punggung dan karena itu akan melewatkan awal musim Manchester City, tetapi hal tersebut tidak menghalangi Los Blancos untuk terus mendorong transfer ini.