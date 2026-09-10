Pada musim panas lalu, baik Roma maupun Milan sudah lama memendam mimpi untuk merekrut, meski hanya dengan status pinjaman semusim, talenta muda Brasil Endrick. Real Madrid pada awalnya membuka kemungkinan itu sebelum kemudian berubah pikiran karena Jose Mourinho meminta agar dia tetap dipertahankan dalam skuad. Kini situasinya berubah dengan cepat, sampai-sampai The Athletic membicarakan evaluasi yang sedang berlangsung terkait kemungkinan membuka opsi peminjaman sejak Januari, mengingat minimnya peluang baginya untuk mendapatkan peran aktif. Dalam kasus itu, Milan akan siap dengan proposal baru.