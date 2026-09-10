Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Grafica Endrick 2026Calciomercato

Diterjemahkan oleh

Real Madrid membuka peluang peminjaman Endrick: AC Milan dan Roma berharap pada transfer besar

Real Madrid, ruang yang makin sempit untuk bintang muda Brasil Endrick: Mourinho berubah pikiran dan membuka peluang peminjaman

Pada musim panas lalu, baik Roma maupun Milan sudah lama memendam mimpi untuk merekrut, meski hanya dengan status pinjaman semusim, talenta muda Brasil Endrick. Real Madrid pada awalnya membuka kemungkinan itu sebelum kemudian berubah pikiran karena Jose Mourinho meminta agar dia tetap dipertahankan dalam skuad. Kini situasinya berubah dengan cepat, sampai-sampai The Athletic membicarakan evaluasi yang sedang berlangsung terkait kemungkinan membuka opsi peminjaman sejak Januari, mengingat minimnya peluang baginya untuk mendapatkan peran aktif. Dalam kasus itu, Milan akan siap dengan proposal baru.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google