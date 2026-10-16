Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang berisi serangan terhadap Javier Tebas, Presiden LaLiga sekaligus Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, menyusul pernyataannya yang menyamakan metode pengelolaan klub Ibu Kota Spanyol itu dengan metode Joseph Goebbels, Menteri Propaganda rezim Nazi, serta menuduh stasiun televisi Real Madrid sebagai alat untuk menjalankan strategi yang dituduhkan tersebut.

Real Madrid menegaskan, dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui situs resminya, bahwa pernyataan Tebas sama sekali tidak dapat diterima dan mengandung bahaya yang sangat serius. Klub menilai penyamaan metode propaganda klub dengan metode rezim Nazi merupakan penghinaan mendalam serta tidak dapat diterima secara moral maupun kelembagaan, meski Tebas menjelaskan bahwa ia tidak merujuk pada ideologi Nazi.

Klub Ibu Kota Spanyol menjelaskan bahwa pernyataan ini merupakan babak baru dalam rangkaian serangan berulang yang dilancarkan Tebas terhadap Real Madrid, presidennya, dan media-medianya.

Real Madrid menambahkan bahwa memanfaatkan pertanyaan, informasi, atau opini para jurnalis, meskipun mereka tidak memiliki keterkaitan dengan klub, untuk melontarkan tuduhan dan kritik kepada klub adalah hal yang tidak dapat diterima, terutama ketika klub dibebani tanggung jawab atas tindakan pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan klub.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Real Madrid menekankan bahwa bahayanya berlipat ganda ketika Tebas menggunakan pernyataan-pernyataan tersebut untuk meragukan langkah-langkah sah yang diambil klub dan stasiun televisi Real Madrid terkait kasus Negreira.

Klub Ibu Kota Spanyol menyatakan bahwa mereka terpaksa langsung mengadu kepada UEFA, di tengah tidak adanya respons yang sepadan dengan tingkat keseriusan kasus Negreira dari dua institusi tempat Tebas menduduki jabatan tinggi, untuk menuntut pengungkapan penuh atas kebenaran pembayaran yang dilakukan Barcelona selama bertahun-tahun kepada Wakil Presiden Komite Teknis Perwasitan, serta pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin integritas kompetisi.

Real Madrid juga menuntut dilakukannya reformasi menyeluruh terhadap sistem perwasitan serta struktur tata kelola, administrasi, pengawasan, dan disiplin di dalam federasi, melalui pembaruan para pejabat yang menduduki posisi kepemimpinan pada periode tersebut.

Real Madrid menilai sebagai hal yang sangat menarik perhatian bahwa Tebas, dalam kapasitasnya sebagai Presiden LaLiga dan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, yang menaungi Komite Teknis Perwasitan, mencurahkan upayanya untuk merusak citra Real Madrid alih-alih bekerja, sesuai tanggung jawab kelembagaannya, untuk mengungkap latar belakang fakta-fakta yang amat serius ini dan melakukan reformasi yang diperlukan bagi sepak bola Spanyol.

Real Madrid menegaskan bahwa perilaku berulang Tebas menunjukkan ketiadaan netralitas, rasa hormat, dan integritas dalam bersikap, hal-hal yang bertentangan dengan tanggung jawab kelembagaannya. Klub menyebut serangan-serangan yang terus dilancarkan terhadap klub dan terhadap pihak-pihak yang menuntut transparansi serta reformasi merupakan, menurut pandangan klub, wabah nyata yang mengancam sepak bola Spanyol.

Berdasarkan hal tersebut, Real Madrid menegaskan bahwa pernyataan Tebas dan tindakan-tindakannya yang berulang tidak dapat diterima di institusi olahraga Eropa mana pun yang berlandaskan prinsip rasa hormat, netralitas, dan integritas. Klub menilai hal itu membuatnya tidak lagi layak secara kelembagaan untuk melanjutkan jabatan-jabatan yang kini diembannya.

Di penutup pernyataannya, Real Madrid menuntut pengunduran diri Tebas secara langsung dari dua jabatannya sebagai Presiden LaLiga dan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol.

Klub Ibu Kota Spanyol menegaskan akan terus membela hak-hak dan posisi kelembagaannya, serta bekerja demi pengungkapan penuh latar belakang kasus Negreira dan terwujudnya reformasi yang diperlukan bagi sepak bola Spanyol.



