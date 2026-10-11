Real Madrid memaksa Harry Kane kehilangan takhtanya di Bayern Munich

Kini, Michael Olise menjadi salah satu nama paling menonjol di sepak bola dunia setelah menegaskan bakat dan kemampuannya dalam menentukan hasil pertandingan, selain pengaruhnya yang terus meningkat di dalam Bayern Munich, di panggung internasional.

Setiap kali tampil, jejaknya semakin terasa, sementara setiap langkah terkait masa depannya menarik perhatian klub-klub besar Eropa, terutama Real Madrid, yang terus memantau perkembangan winger asal Prancis tersebut.

Di sisi lain, para pejabat Bayern Munich menyadari posisi yang telah dicapai bintang mereka, dan berupaya memastikan masa depannya tetap terikat dengan klub.

Untuk tujuan itu, klub Jerman tersebut bersiap mengajukan tawaran perpanjangan kontrak yang sangat besar, guna menjauhkan klub-klub yang ingin merekrutnya.

Menurut laporan jaringan "Sky Sport Jerman", tawaran tersebut mencakup perpanjangan kontrak pemain, yang saat ini berakhir pada 2029, hingga 2032.

Perpanjangan kontrak luar biasa

Tawaran finansial itu diperkirakan akan sebanding dengan peran Olise yang semakin besar di dalam tim.

Menurut sumber yang sama, pemain Prancis itu bisa menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Bayern Munich, bahkan melampaui Harry Kane dan Jamal Musiala, yang gajinya mencapai sekitar 25 juta euro per tahun.

Olise saat ini menerima sekitar 14 juta euro, yang berarti tawaran baru tersebut akan memberinya kenaikan besar hingga gajinya mencapai sekitar 30 juta euro.

Langkah ini juga muncul di tengah meningkatnya minat terhadap pemain tersebut di bursa transfer.

Real Madrid memantau situasi penyerang Prancis itu dari dekat, sementara Bayern Munich ingin bergerak lebih dulu untuk mencegah segala kemungkinan upaya merekrutnya.

Klub berusaha menghargai pentingnya Olise dari sisi olahraga dan memastikan ia bertahan dalam jangka panjang.

Namun demikian, uang tidak akan menjadi satu-satunya faktor penentu dalam negosiasi, sebab pencantuman klausul penalti yang memberi pemain sejumlah kendali atas masa depannya bisa menjadi salah satu kendala terbesar untuk mencapai kesepakatan.

Agen pemain, Glenn Twinbuah, menilai pencantuman klausul semacam itu merupakan hal penting, seperti yang terjadi pada masa Olise bersama Crystal Palace.

Opsi tersebut turut memudahkan kepindahan pemain ke Bayern Munich pada 2024 dengan nilai sekitar 53 juta euro.

Klub Jerman itu, yang biasanya tidak menyukai persetujuan atas klausul penalti yang memungkinkan pemainnya pergi, harus mempelajari tuntutan ini selama negosiasi.

Di antara opsi yang mengemuka adalah pencantuman klausul penalti dengan nilai melebihi 200 juta euro, angka yang mencerminkan penghargaan klub terhadap nilai pemain serta posisi negosiasi kuat yang kini dimiliki pemain internasional Prancis tersebut, meskipun persyaratan akhirnya akan tetap bergantung pada jalannya pembicaraan antara kedua pihak.



