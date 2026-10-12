Real Madrid melangkah lebih maju dari Barcelona dalam perebutan "Messi kecil"

Persaingan antara Barcelona dan Real Madrid untuk mendapatkan talenta Inggris, JJ Gabriel, striker Manchester United, semakin memanas setelah pemain berusia 16 tahun itu memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford, dengan prediksi bahwa masa depannya akan ditentukan pada bursa transfer musim dingin Januari 2027, meski masih ada kendala administratif yang bisa memengaruhi penyelesaian kesepakatan.

Menurut jurnalis Florian Plettenberg, reporter jaringan "Sky Jerman", pihak-pihak terkait menargetkan kepergian Gabriel terjadi pada Januari mendatang, sementara klub-klub besar Eropa, termasuk Bayern Munich dan Paris Saint-Germain, memantau situasi pemain tersebut, meski klub Jerman itu belum mengajukan tawaran resmi hingga saat ini.

Gabriel, yang dijuluki "Messi Kecil" berkat bakat dan keterampilan individunya, mendapat perhatian yang semakin besar dari dua raksasa sepak bola Spanyol. Berbagai laporan menyebutkan Real Madrid optimistis mampu memenangi perburuan ini, sementara Barcelona tetap menjadi pesaing utama dalam perlombaan merekrut striker muda tersebut, tanpa adanya keputusan akhir mengenai tujuan berikutnya.

Di sisi lain, Manchester United berupaya mengubah arah krisis ini dan mempertahankan pemainnya, namun peluang mereka terlihat terbatas.

Badan penyiaran Inggris "BBC" menyebutkan bahwa Gabriel saat ini berada di Spanyol, tempat ia berlatih di bawah pengawasan pelatih fisik pribadi, bersamaan dengan penentuan masa depan kariernya.

Prosedur administratif muncul sebagai salah satu kendala utama bagi kepindahannya, karena sedang dikaji kemungkinan pemain tersebut memperoleh paspor Eropa, sehingga memudahkan dirinya bergabung dengan salah satu klub Uni Eropa.

Dari sisi finansial, surat kabar "The Guardian" mengungkapkan bahwa Manchester United mungkin hanya akan menerima kompensasi pelatihan yang mendekati 350 ribu pound sterling saja jika pemain itu pindah ke klub di luar Inggris, jumlah yang bisa jadi jauh lebih kecil dari nilai potensialnya di bursa transfer.