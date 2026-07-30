Real Madrid secara mengejutkan masuk ke bursa perburuan tanda tangan sang fenomena serang Carlos Espi, penyerang Levante, dalam perkembangan tak terduga yang bisa mengubah peta Mercato musim panas.

Laporan dari surat kabar "Marca" dan "Onda Cero Valencia" mengungkap bahwa penyerang berusia 21 tahun itu kini banyak diburu di Eropa setelah membawa Levante meraih status bertahan berkat penampilan luar biasa di paruh kedua musim, di mana ia mencetak 11 gol dalam 25 pertandingan, seluruhnya setelah bulan Januari, hal yang mendorong Luis de la Fuente memasukkannya ke dalam daftar awalnya untuk Piala Dunia.

Meski klausul rilisnya yang mencapai 25 juta euro membuat klub-klub dari Liga Inggris dan Italia bergerak untuk mengaktifkannya, pemain yang lahir di Tavernes de la Valldigna itu lebih memilih bertahan di Spanyol, hal yang menjelaskan ketidakhadirannya dalam laga uji coba terakhir timnya, sebagaimana ditegaskan sumber-sumber tersebut.

Nama Espi sebelumnya sempat sangat dikaitkan dengan Atletico Madrid, tetapi keraguan Los Rojiblancos untuk merampungkan transfer membuka pintu bagi Villarreal dan Real Madrid, di mana sang pemain akan dijamin tampil di Liga Champions Eropa.

Menurut yang ditegaskan oleh jurnalis Juan Arrien dan Ramon Alvarez de Mon, Real Madrid tengah mempertimbangkan untuk merekrut Espi sebagai pengganti Gonzalo Garcia yang pindah ke Fulham untuk bermain di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, hal yang juga ditegaskan surat kabar "AS".

Levante di bawah kepemimpinan Inigo Perez membutuhkan likuiditas finansial untuk menuntaskan transfer-transfer lain, oleh sebab itu transfer penyerang muda tersebut, yang dianggap sebagai transaksi menguntungkan dari segala sisi, diperkirakan akan rampung sebelum akhir pekan ini.