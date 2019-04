Real Madrid susah payah menaklukkan tim juru kunci, Huesca saat memilih menggunakan banyak pemain muda untuk laga ini. Hernandez membawa tim tamu unggul cepat, tetapi Isco dan Ceballos membawa Los Blancos unggul pertama kalinya di laga ini. Tetapi di tengah gempuran tuan rumah, Etxeita justru berhasil menyamakan angka. Namun Madrid memiliki Benzema, untuk membuyarkan impian Huesca membawa angka dari Bernabeu hanya satu menit jelang waktu normal.

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Mar 31, 2019 at 1:40pm PDT