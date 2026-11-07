Babak pertama pertandingan antara Real Madrid dan Valencia, Sabtu malam, pada pekan ke-12 Liga Spanyol, menyaksikan sejumlah keputusan wasit yang menuai kontroversi.

Iturralde Gonzalez, analis perwasitan untuk surat kabar AS dan radio Cadena Ser, menilai berbagai insiden kontroversial yang paling mencolok selama laga antara Los Blancos dan Los Che tersebut.

Pada menit ke-12, pertandingan menyaksikan sebuah tekel keras dari Guedes terhadap Jan Diomande, ketika pemain Valencia itu terpeleset dan menyentuh bola, namun ia meluncur dengan kekuatan yang berlebihan.

Surat kabar AS memuat pernyataan Iturralde Gonzalez, yang mengatakan, "Hanya menyentuh bola tidak membebaskan pemain dari tanggung jawab atas bahaya tekel tersebut, karena ia meluncur dengan kekuatan yang besar."

Ia melanjutkan, "Ini adalah tekel yang bisa saja menyebabkan cedera serius. Seandainya ia mengenainya secara penuh, tentu itu akan menjauhkannya dari lapangan selama 8 bulan."

Ia menambahkan bahwa tekel Guedes terhadap Diomande seharusnya diganjar dengan kartu kuning.

Hal yang sama berlaku pada tekel Mafeo terhadap Cucurella, bek Real Madrid, pada menit ke-24, ketika sang analis perwasitan mengatakan, "Itu adalah kartu kuning yang benar-benar jelas, karena ia datang dari belakang, tanpa peluang sama sekali untuk memperebutkan bola, dan menyasar lutut."

Beberapa menit kemudian, Mafeo mendapatkan kartu kuning, meski ada tuntutan agar ia diusir, karena mendorong Kylian Mbappe, sebuah momen yang bisa saja ditafsirkan sebagai layak mendapat kartu merah langsung, mengingat Mafeo adalah bek terakhir.

Bagi Iturralde, kasus ini bisa menerima lebih dari satu penafsiran, ketika ia mengatakan, "Peraturan menyatakan bahwa bola harus berada dalam kendali pemain, atau harus ada peluang nyata untuk mengendalikannya, meski menerapkan hal itu pada kasus ini membutuhkan imajinasi yang cukup besar."

Namun ia menambahkan bahwa Mafeo seharusnya memasuki momen itu dengan sudah mengantongi kartu kuning akibat tekelnya sebelumnya, seraya menjelaskan, "Ia seharusnya sudah mendapatkan kartu kuning pada saat itu."