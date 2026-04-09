'Real Madrid ingin merekrut bintang utama dari babak perempat final Liga Champions'

Real Madrid semakin terkesan dengan Michael Olise setelah kekalahan mereka dari Bayern München (1-2) di perempat final Liga Champions. Hal ini diungkap oleh BILD.

Olise yang berusia 24 tahun sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Bayern München. Hingga saat ini, pemain internasional Prancis tersebut telah tampil dalam 41 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 16 gol dan memberikan 29 assist.

Saat melawan Real Madrid pada hari Selasa, Olise memberikan assist kepada Harry Kane, yang mencetak gol kedua untuk Bayern München tak lama setelah babak kedua dimulai.

Menurut pengamat klub Christian Falk, minat Real Madrid semakin meningkat setelah pertemuan langsung dengan Olise di Liga Champions.

Olise terikat kontrak dengan Bayern München hingga pertengahan 2029 dan menurut Transfermarkt bernilai setidaknya 140 juta euro.

Real Madrid harus merogoh kocek dalam-dalam untuk merekrut pemain yang telah 15 kali membela timnas ini. Dari pihak Bayern München, dikabarkan bahwa Olise tidak boleh hengkang bahkan dengan tawaran sebesar 200 juta euro.

Dua tahun lalu, Bayern München sendiri membayar 53 juta euro kepada Crystal Palace untuk merekrut pemain asal London tersebut. Hal itu terbukti sebagai investasi yang sangat menguntungkan.