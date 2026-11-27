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Masa depan Brahim Diaz tetap bersama Real Madrid. Kontrak pemain kreatif asal Maroko itu sebelumnya akan habis pada akhir musim ini, tepatnya 30 Juni 2027. Sudah lama rumor kemungkinan kepergiannya mengaitkan dia dengan klub-klub besar di berbagai penjuru Eropa, termasuk Italia.

Namun, seperti dikonfirmasi secara resmi oleh klub asal Madrid itu melalui sebuah pernyataan, hari ini pemain kelahiran 1999 tersebut memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid selama lima tahun lagi.

PERPANJANGAN KONTRAK: Setelah beberapa tahun dipinjamkan ke Milan di Serie A, Brahim Diaz kembali ke Real Madrid pada musim panas 2023 dengan kontrak empat tahun. Penampilannya sejak itu naik turun. Hari ini, Real Madrid memutuskan memperpanjang kontraknya hingga 30 Juni 2031.

PERNYATAAN KLUB: Real Madrid CF dan Brahim Díaz telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak pemain kami, yang membuatnya terikat dengan klub hingga 30 Juni 2031. Brahim bergabung dengan Real Madrid pada 2019 saat berusia 19 tahun. Dalam enam musim mengenakan seragam kami, ia telah tampil dalam 173 pertandingan dan memenangi 7 gelar: 1 Liga Champions, 1 Piala Dunia Antarklub, 1 Piala Super UEFA, 2 gelar La Liga, dan 2 Piala Super Spanyol. Ia adalah pemain tim nasional Maroko, yang sejauh ini telah dibelanya dalam 36 pertandingan dengan torehan 15 gol. Ia menjadi pencetak gol terbanyak Piala Afrika 2025.

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MINIM KESEMPATAN BERSAMA MOURINHO: Situasi kontrak pemain asal Maroko itu, ditambah minimnya menit bermain yang ia dapatkan bersama José Mourinho, telah mendorong banyak klub Eropa untuk menghubunginya terkait kemungkinan transfer, mula-mula pada musim panas dan kini pada Januari.



Di bawah arahan Mourinho, ia mencatatkan 10 penampilan dan 4 assist (semuanya di Liga Champions). Namun, ia hanya dua kali menjadi starter dan bermain paling lama 20 menit dalam pertandingan-pertandingan lainnya, termasuk saat ia duduk di bangku cadangan sepanjang laga melawan Barcelona.

TAK JADI KEMBALI KE ITALIA: Pada musim panas, Juventus sempat bergerak untuk mendapatkan Brahim Diaz dan mencoba menjalin kontak demi mendatangkan pemain murah untuk posisi gelandang serang sebelum akhirnya memilih target lain. Rumor mengenai Milan tak pernah terkonfirmasi, sementara klub Italia itu sudah lama mengincar Endrick di Real Madrid. Roma dan Napoli juga masih menjadi calon tujuan di belakang layar, tetapi perpanjangan kontrak ini, yang kian mendekati kenyataan dalam beberapa hari terakhir, telah membuat kedua klub Italia tersebut menjauh.