Real Madrid Hadir di Balik Layar antara Raul dan Oviedo

Penunjukan Raul Gonzalez sebagai direktur teknik Real Oviedo (divisi dua) membawa dimensi yang melampaui sekadar pemilihan pelatih baru, mengingat kedudukannya yang besar dalam sepak bola Spanyol serta perhatian media yang mengiringi kedatangannya. Martin Pelaez, presiden klub, mengungkap sisi-sisi di balik pengambilan keputusan tersebut, menjelaskan alasan bertaruh pada legenda Real Madrid itu, serta menyinggung sebuah nasihat yang ia terima dari seseorang di lingkungan klub Los Blancos yang menentukan sikap manajemen.

Dalam wawancara dengan surat kabar "Marca" di sela acara Hall of Fame sepak bola di kota Pachuca, Meksiko, markas Grup Pachuca pemilik Oviedo, Pelaez menegaskan bahwa perekrutan Raul telah membangkitkan perhatian luas di Spanyol, mengungkapkan antusiasme klub terhadap fase baru ini, serta menyampaikan terima kasih kepada staf teknik sebelumnya di bawah pimpinan Julian Calero atas kerja mereka dalam membangun tim.

Terkait alasan memilih Raul, presiden Oviedo menjelaskan bahwa manajemen sedang mencari pelatih yang mampu menerapkan filosofi mereka, yang berpijak pada pembangunan tim yang berani, bermain sepak bola bagus, mengejar kemenangan, dan berinisiatif menyerang. Ia menilai Raul memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, meski keberhasilan pengalaman ini tetap bergantung pada apa yang akan ia tampilkan di atas lapangan.

Baca juga: Peringatan Arteta menjadi kenyataan: Zubimendi di hadapan pertanyaan Madrid dan Atletico

Ia menambahkan bahwa David Hernandez, direktur olahraga klub, mengenal dengan baik pekerjaan Raul bersama tim Real Madrid Castilla, dan hal itu memperkuat keputusan untuk merekrutnya. Ia menyinggung bahwa pilihan tersebut tidak hanya didasarkan pada perjalanan kariernya sebagai pemain, tetapi juga mencakup kepribadiannya dan apa yang ia representasikan, yang diharapkan akan menciptakan suasana positif.

Pertandingan berikutnya OVI Segunda Division 15.00 GIR

Mengenai alasan pergantian staf teknik meski Oviedo masih bersaing, Pelaez mengatakan bahwa manajemen tidak melihat tim dalam gambaran yang mereka cita-citakan, sehingga mereka ingin Oviedo tampil dengan wajah yang berbeda.

Jangan ragu: ucapan Madrid yang menentukan

Pelaez mengungkap bahwa manajemen Oviedo berbicara dengan sejumlah orang di lingkungan Real Madrid dan mendengar berbagai pendapat, tetapi ia berhenti pada nasihat salah seorang di antaranya, yang berkata kepadanya dengan jelas: "Jangan ragu, hal ini tidak perlu dipikirkan, Raul adalah pelatih yang kalian cari."

Ia mengakui bahwa manajemen menyadari besarnya nama dan pengaruh Raul di Spanyol, tetapi mereka belum sepenuhnya memahami sejauh mana gegernya sebelum menyaksikannya sendiri.

Ia menyebut bahwa Laura, kepala departemen komunikasi klub, biasa mengirimkan berkas pers harian kepadanya yang biasanya berkisar antara 15 hingga 25 halaman, tetapi laporan pada hari pertama Raul mencapai 139 halaman, yang secara praktis menunjukkan besarnya pengaruh media yang dimiliki legenda Madrid tersebut.

Baca juga: Apakah ia akan merebut kursi Carrick? Conte mengejutkan Manchester United

Baca juga: Setelah kekhawatiran Barcelona: pesan tidak langsung dari Ancelotti kepada Flick