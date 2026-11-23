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Seperti tertulis dalam laporan medis yang dikeluarkan pagi ini oleh Real Madrid, "setelah pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh tim medis Real Madrid, pemain kami Endrick didiagnosis mengalami cedera otot pada otot adduktor kiri. Proses pemulihannya akan dipantau".

Pemain Brasil kelahiran 2006 itu bermain pada 19 menit terakhir saat Real Madrid menang 2-1 atas Celta Vigo di Bernabeu pada Sabtu. José Mourinho memasukkan Endrick pada menit ke-71 untuk menggantikan Diomande, ketika skor masih 1-1. Espi kemudian mencetak gol kemenangan bagi Real Madrid pada menit ke-85.

Endrick sejauh ini telah bermain dalam delapan pertandingan musim ini, dengan catatan satu gol dan satu assist. Secara keseluruhan, mantan pemain Palmeiras itu telah bermain selama 160 menit bersama tim Mourinho musim ini.

Akibat cedera ini, Endrick bisa absen sekitar satu bulan dan melewatkan pertandingan liga sebelum jeda melawan Alaves, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Osasuna, dan A Coruna, serta laga Liga Champions kontra PSV dan Arsenal.

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AC Milan dan Roma menunjukkan minat besar untuk merekrut Endrick dengan status pinjaman pada bursa transfer Januari. Jika pemain Brasil itu benar-benar absen hingga jeda, penampilannya pada Sabtu bisa jadi merupakan yang terakhir bersama Real Madrid musim ini.