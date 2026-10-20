Real Madrid di Balik Keputusan: Flick Ungkap Rahasia Dicoretnya Rodri dari Laga Melawan Saint-Germain

Hans Flick, pelatih Barcelona, mengungkap alasan di balik keputusannya untuk mempertahankan Rodri Hernandez di bangku cadangan saat menghadapi Paris Saint-Germain, pada laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam ini di Stadion Parc des Princes, dalam ajang Liga Champions Eropa, seraya menegaskan bahwa pengelolaan kondisi fisik para pemain menjadi faktor penentu dalam pilihan-pilihannya.

Pelatih asal Jerman itu mengejutkan semua orang dengan mencoret Rodri dari susunan pemain inti, dan lebih memilih menurunkan Marc Bernal di lini tengah bersama Pedri dan Dani Olmo, kendati besarnya peran yang dimiliki gelandang asal Spanyol tersebut dalam mengatur tempo permainan dan memberi tim keseimbangan yang dibutuhkan pada laga-laga besar.

Flick menjelaskan, dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar" yang dikutip surat kabar "Mundo Deportivo" sebelum laga dimulai, bahwa keputusannya tidak berkaitan dengan adanya masalah fisik pada Rodri, melainkan karena keinginannya menghindari kelelahan para pemain setelah rentetan pertandingan, seraya berkata: "Kita harus menjaga para pemain".

Pelatih Jerman itu menambahkan: "Kita harus mempertimbangkan kondisi fisik para pemain, terutama para pemain internasional. Rodri telah menjalani tiga pertandingan terakhir secara penuh, karena itu kami memutuskan untuk memberinya istirahat. Kami tahu betapa pentingnya dia, tetapi kami percaya kepada Bernal".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Keputusan Flick untuk mengistirahatkan Rodri datang demi persiapan yang optimal menghadapi laga El Clasico melawan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang dalam laga puncak La Liga.

Penguasaan bola jadi senjata Barcelona hadapi PSG

Flick berbicara tentang kunci-kunci laga yang dinantikan melawan tim Prancis itu, dengan menekankan pentingnya mempertahankan bola dan menjaga soliditas kolektif, mengingat kedua tim memiliki kemampuan untuk memaksakan gaya bermain mereka melalui penguasaan bola.

Ia berkata: "Saya rasa kedua tim akan berusaha menguasai bola, dan yang terpenting adalah kami tidak kehilangan bola. Kami harus tetap solid".

Pilihan untuk menurunkan Bernal mencerminkan keinginan Flick untuk mendistribusikan beban fisik ke seluruh elemen tim, sembari tetap mempercayai pilihan-pilihan yang tersedia, meski tugasnya berat menghadapi Paris Saint-Germain, yang menjadi ujian berat bagi kemampuan Barcelona dalam mengendalikan lini tengah.

Gerard Martin masuk susunan pemain meski diragukan

Dalam konteks terkait, Flick memastikan situasi Gerard Martin, setelah rasa sakit yang dialami pemain tersebut usai laga melawan Real Betis memunculkan kekhawatiran soal kesiapannya menghadapi pertandingan. Pemeriksaan medis menunjukkan ia tidak mengalami cedera serius, sebelum kondisinya membaik hingga memungkinkannya tampil sebagai pemain inti.

Flick berkata tentang beknya itu: "Gerard Martin siap bermain, dan kami tidak punya banyak pilihan lain".

Keikutsertaan Martin menjadi semakin penting mengingat absennya Eric Garcia, Jules Kounde, dan Andreas Christensen dari skuad Barcelona, yang mendorong pelatih Jerman itu untuk mengandalkan Pau Cubarsi di sampingnya pada jantung pertahanan, dengan Joao Cancelo dan Javi Espart di kedua sisi.