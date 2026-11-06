Real Madrid di bawah asuhan Jose Mourinho kembali berhasil menyelamatkan keadaan pada detik-detik akhir, untuk kelima kalinya sejak awal musim ini, setelah mencuri kemenangan berharga di tanah Yunani, berkat penampilan gemilang Fede Valverde yang mempertontonkan keahliannya yang istimewa dalam melepaskan tembakan.

Skuad Los Blancos pun merampungkan sebuah remontada baru, yang percikannya bermula setelah tuan rumah mencetak gol kedua pada menit ke-75. Gol tersebut layaknya alarm yang membangunkan para pemain Real Madrid, hingga para pendukung Los Merengues kembali merasakan perasaan indah dari kemenangan-kemenangan dramatis pada menit-menit akhir, usai pertandingan yang melelahkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Real Madrid di bawah pimpinan Jose Mourinho mulai menghidupkan kembali sebuah warisan sepak bola yang tampak seolah terbenam dalam tidur panjang di dalam lorong-lorong Stadion Santiago Bernabeu, yaitu tradisi remontada yang tak bisa ditawar-tawar, serta mencuri kemenangan pada detik-detik akhir.

Skuad Los Blancos berhasil meraih kemenangan-kemenangan yang menegangkan atas Espanyol, Elche, Roma, Barcelona, dan terakhir tim Yunani, dengan gol-gol yang seluruhnya tercipta mulai dari menit ke-87, hingga meraup 10 poin dari situasi yang nyaris mustahil pada detik-detik akhir, dan memulihkan semangat kompetitif yang ingin dihidupkan kembali oleh Florentino Perez melalui pemulangan Mourinho.

Pertandingan kemarin menyaksikan babak baru dari rangkaian ini pada era baru Mourinho, setelah pelatih asal Portugal itu berhasil memindahkan pesona kemenangan-kemenangan Eropa ke dalam kompetisi lokal.

Legenda Madrid muncul kembali

Menghidupkan kembali tradisi ini menghadirkan dorongan antusiasme yang kuat di dalam ruang ganti skuad Los Blancos, sebab meraih kemenangan di saat hasil imbang justru akan menjadi hasil yang sangat buruk, memperkuat kemampuan kelompok ini untuk bertahan secara mental.

Semangat kompetitif ini pun tercermin pada kondisi moral seluruh tim, setelah rasa frustrasi yang tampak di wajah para pemain saat tertinggal 1-2 berubah menjadi dorongan moral yang besar menjelang kunjungan ke Stadion Mestalla, demi meraih kemenangan kedelapan secara beruntun.

Mempertahankan jenis epik semacam ini merupakan salah satu ciri paling menonjol dari identitas klub-klub besar, karena Real Madrid di bawah asuhan Mourinho terus meraup kemenangan, setelah membukukan 7 kemenangan beruntun, memperluas lingkaran ketakutan di kalangan para rivalnya, yang kini dituntut untuk bersiap secara mental mempertahankan setiap bola hingga peluit panjang, demi menghindari skenario-skenario menegangkan seperti ini, yang memberikan perasaan bahagia kepada pelakunya, sementara meninggalkan kepahitan yang besar bagi pihak lawan.

Keteguhan untuk tidak menyerah dan tidak menganggap hasil apa pun sudah pasti sebelum peluit panjang inilah tradisi yang dihidupkan kembali oleh Mourinho di dalam Real Madrid, sekaligus pelatih asal Portugal itu terus mengokohkan rangkaian kemenangan beruntun yang mengancam akan menelan seluruh rivalnya.