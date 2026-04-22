Real Madrid dan Brasil akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cedera Éder Militão

Cedera yang dialami bek Real Madrid, Éder Militão, pada hari Selasa ternyata tidak terlalu parah. Media Brasil Globo melaporkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada cedera serius.

Militão harus diganti menjelang akhir babak pertama dalam laga liga melawan Deportivo Alavés pada hari Selasa, setelah jelas bahwa ia mengalami cedera otot.

Militão bergerak ke area penalti dengan harapan dapat menyambar umpan silang dari Jude Bellingham, namun ia merasakan ketidaknyamanan setelah aksi tersebut dan akhirnya harus meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang, digantikan oleh Antonio Rüdiger.

Menjelang Piala Dunia yang akan datang, alarm langsung berbunyi di Brasil, di mana Militão yang rentan cedera biasanya menjadi andalan di bawah asuhan pelatih nasional Carlo Ancelotti.

Militão sudah absen antara Desember dan Maret karena cedera otot. Cedera serupa lagi akan menggagalkan mimpinya tampil di Piala Dunia, tetapi untungnya bagi bek tengah berusia 28 tahun itu, skenario mimpi buruk tersebut tidak menjadi kenyataan.

Militão diperkirakan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan, sebelum klub merancang program pemulihan yang terperinci. Real Madrid optimis Militão masih dapat berkontribusi dalam perebutan gelar musim ini melawan favorit utama, FC Barcelona.

Militão tentu tidak asing dengan cedera (parah). Pemain yang telah 38 kali membela timnas ini mengalami robekan ligamen silang baik pada tahun 2024 maupun 2025. Sejak kembali dari cedera otot pada awal April, Militão selalu tampil dalam setiap pertandingan Real Madrid.