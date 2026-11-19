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Skenario transfer Rodri ke Barcelona kembali terulang, tetapi kali ini perannya terbalik. Dulu Barcelona yang menyerobot pemain Spanyol itu pada saat-saat terakhir, dan kini Real Madrid bersiap membalas dengan cara yang sama. Targetnya adalah seorang pemain muda yang disebut sebagai "Rodri baru" di jantung pertahanan.

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Belakangan ini, target Real Madrid dan Barcelona di bursa transfer kerap bersinggungan. Dua raksasa sepak bola Spanyol itu terus berupaya memperkuat skuad mereka, dan contoh paling menonjol dalam beberapa bursa transfer terakhir adalah Rodri, yang berubah pikiran pada saat-saat terakhir.

Ketika kapten timnas Spanyol itu tampak sudah memastikan kepindahannya ke Real Madrid, Barcelona memanfaatkan ketidakpastian di saat-saat akhir untuk merekrut gelandang berbakat tersebut.

Kini, Barcelona dan Real Madrid kembali bertemu di bursa transfer, tetapi kali ini demi masa depan, dengan memburu seorang pemain. Meski demikian, walaupun skenario "Rodri" bisa saja terulang, kali ini perannya akan terbalik.

Menurut situs asal Spanyol, "El Desmarque", Barcelona berusaha merekrut Luka Vuskovic, bek berusia 19 tahun yang terikat kontrak dengan Brighton hingga Juni 2031. Ia merupakan pemain internasional Kroasia dan menjadi pilihan direksi olahraga Barcelona untuk berduet dengan Pau Cubarsi di jantung pertahanan.

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Klub Inggris itu menyadari ketertarikan Barcelona dan tidak ingin melepas bek tengahnya pada bursa transfer musim dingin saat ini. Mereka diperkirakan baru akan mendengarkan tawaran yang masuk pada akhir musim ini dengan harga tinggi, dan di sinilah peran Real Madrid muncul.

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Situs Spanyol tersebut melaporkan, secara tidak langsung, ketertarikan Real Madrid kepada Luka Vuskovic. Real Madrid disebut menempuh pendekatan yang kurang langsung untuk mencoba merebut pemain menjanjikan ini dari Barcelona.

Demi menghindari terulangnya kekecewaan seperti dalam kasus Rodri, manajemen Real Madrid bisa saja mengubah taktik mereka pada bursa transfer mendatang.

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Barcelona melihat Vuskovic sebagai solusi ideal untuk masa depan lini belakangnya. Pemain Kroasia itu memiliki semua kriteria yang dicari klub Catalan tersebut: masih muda, kuat secara fisik, piawai menggunakan kedua kaki, dan mampu membangun serangan dari belakang, sehingga sangat cocok dengan gaya bermain Barcelona.

Direksi olahraga Barcelona memproyeksikan Vuskovic bersama Pau Cubarsi sebagai duet pertahanan masa depan, duet yang bisa mengawal lini belakang tim selama bertahun-tahun ke depan sekaligus memberikan keseimbangan antara kekuatan dan keterampilan.

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Di sisi lain, Real Madrid memantau situasi dengan tenang, tetapi tetap bergerak di balik layar. Klub tersebut sangat memahami nilai bek muda di pasar saat ini dan tahu bahwa membiarkan pemain seperti Vuskovic pergi ke Barcelona akan menjadi kesalahan besar.

Karena itu, Real Madrid mempertimbangkan untuk masuk ke dalam perburuan ini dengan cara berbeda, yakni menghindari bentrokan langsung dengan Barcelona pada musim dingin dan menunggu hingga akhir musim, ketika Brighton membuka pintu negosiasi.

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Brighton sangat memahami nilai pemainnya dan tidak akan melepasnya dengan mudah, terlebih ia terikat kontrak panjang hingga 2031. Hal itu memberi klub Inggris tersebut posisi tawar yang kuat dalam negosiasi dan membuat mereka bisa meminta harga selangit untuk melepasnya.

Perkiraan menunjukkan bahwa transfer ini bisa mencapai angka besar yang sepadan dengan talenta sekelas Vuskovic, sehingga persaingan antara Real Madrid dan Barcelona bukan hanya persaingan olahraga, melainkan juga persaingan finansial.