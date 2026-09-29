Real Madrid dalam sorotan: AS Roma sampaikan permintaan maaf resmi kepada Messi

Klub Roma mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Paulo Dybala dan Nahuel Molina tidak akan terbang ke Argentina untuk menghadiri acara perpisahan Lionel Messi, tiga hari setelah munculnya laporan-laporan pertama tentang penolakan tersebut.

Klub itu, melalui situs resminya, menyatakan bahwa kedua pemain "tidak akan hadir dalam pertandingan Argentina melawan Benin pada 6 Oktober", dan mengakui makna acara tersebut bagi mereka berdua.

Klub itu menambahkan: "Klub menyadari pentingnya acara ini bagi kedua pemain, yang memiliki hubungan erat dengan Lionel Messi dan merupakan bagian dari tim Argentina yang memenangi Piala Dunia 2022 bersamanya."

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Dibantah bahwa keputusan ini diambil karena alasan disipliner, dan klub ibu kota Italia itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil "karena alasan olahraga dan logistik, dengan mempertimbangkan panjangnya perjalanan lintas benua dan dekatnya pertandingan-pertandingan kompetitif klub yang akan datang".

Tim asuhan pelatih Gian Piero Gasperini akan menghadapi Como pada hari Minggu 11 Oktober di Serie A, sebelum pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid pada hari Rabu 14 di bulan yang sama.

Di antara alasan yang mendorong klub Italia itu mengambil keputusan tersebut adalah bahwa kedua pemain tidak akan tampil dalam pertandingan itu sendiri, karena "Dybala tidak dipanggil, sementara Molina sedang menjalani pertengahan masa larangan internasionalnya selama tujuh pertandingan, yang dijatuhkan kepadanya setelah final Piala Dunia 2026", menurut situs Football Italia.

Roma menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk melukai, dan menyatakan: "Klub Roma menyimpan rasa hormat setinggi-tingginya kepada Lionel Messi dan kariernya yang luar biasa, dan berharap ia serta Federasi Sepak Bola Argentina memperoleh malam yang sangat istimewa."