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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Real Madrid dalam sorotan: AS Roma minta maaf kepada Messi secara resmi

L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Friendlies
Como vs Roma
Como
Roma
Serie A
Roma vs Real Madrid
Real Madrid
Champions League
P. Dybala
N. Molina
Argentina
Benin
Italia
Spanyol

Kami mengucapkan selamat menikmati malam yang istimewa untukmu

Klub Roma merilis pernyataan yang menegaskan bahwa Paulo Dybala dan Nahuel Molina tidak akan terbang ke Argentina untuk menghadiri acara perpisahan Lionel Messi, tiga hari setelah munculnya laporan-laporan awal soal penolakan tersebut.

Melalui situs resminya, klub menyatakan bahwa kedua pemain itu "tidak akan menghadiri pertandingan Argentina melawan Benin pada 6 Oktober", dan mengakui makna momen tersebut bagi keduanya.

Klub menambahkan: "Klub menyadari pentingnya momen ini bagi kedua pemain, yang memiliki hubungan erat dengan Lionel Messi dan menjadi bagian dari tim Argentina yang memenangi Piala Dunia 2022 bersamanya."

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Dibantah pula bahwa keputusan ini diambil karena alasan disipliner, dan klub ibu kota Italia itu menjelaskan bahwa keputusan tersebut datang "karena alasan olahraga dan logistik, dengan mempertimbangkan panjangnya perjalanan lintas benua serta dekatnya pertandingan-pertandingan kompetitif klub yang akan datang".

Tim asuhan pelatih Gian Piero Gasperini akan menghadapi Como pada Minggu 11 Oktober di Serie A, sebelum pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid pada Rabu 14 di bulan yang sama.

Di antara alasan yang mendorong klub Italia itu mengambil keputusan tersebut adalah bahwa kedua pemain toh tidak akan bermain dalam laga itu, sebab "Dybala tidak dipanggil, sementara Molina menjalani pertengahan masa hukuman larangan bermain internasionalnya selama tujuh pertandingan, yang dijatuhkan kepadanya setelah final Piala Dunia 2026", menurut situs Football Italia.

Roma menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk menyinggung, dan menyatakan: "Klub Roma menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada Lionel Messi dan karier luar biasanya, serta berharap malam yang sangat istimewa baginya dan bagi Federasi Sepak Bola Argentina."

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