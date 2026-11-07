Pertandingan antara Valencia dan Real Madrid diwarnai sejumlah peristiwa panas, menjadikannya salah satu laga paling menegangkan dan penuh ketegangan di Liga Spanyol.

Pada 45 menit pertama, sudah pecah keributan massal akibat tekel keras dari Mafio, pemain Valencia, terhadap bek Marc Cucurella.

Surat kabar Sport memberitakan, "Setelah wasit Hernandez Maeso meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama dan para pemain menuju lorong ruang ganti, pecah keributan yang sangat sengit jauh dari sorotan kamera."

Menurut keterangan jurnalis Nacho Sanchez dari jaringan À Punt, Jude Bellingham dan Antonio Rudiger adalah pemain Real Madrid yang paling menonjol terlibat dalam insiden tersebut.

Nacho Sanchez mengatakan, "Berikut detail lebih lanjut mengenai keributan yang terjadi di lorong ruang ganti. Bellingham menyerang salah satu petugas keamanan dengan pukulan, sementara Rudiger melayangkan tamparan kepada petugas keamanan lainnya. Para petugas keamanan kemudian mendatangi wasit, yang mencatat semua yang terjadi."

Ia menambahkan, "Insiden ini seharusnya tercantum dalam laporan wasit setelah pertandingan berakhir, karena para petugas keamanan telah melaporkan kepadanya apa yang terjadi, dan ia mencatat seluruh detailnya."

Menurut yang terlihat, Militao dan Bellingham memasuki lorong ruang ganti sambil melontarkan kata-kata hinaan kepada para pemain Valencia, yang semakin meningkatkan ketegangan secara signifikan.

Perlu ditunggu apa yang akan dicatat wasit dalam laporan pertandingan, tetapi ia sudah mengantongi keterangan dari para petugas keamanan yang menjadi korban penyerangan.