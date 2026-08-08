Real Madrid Dahului Barcelona dalam Menghibur Messi

Real Madrid mengeluarkan pernyataan resmi yang menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Jorge Messi, ayah dari Lionel Messi, kapten klub Amerika Inter Miami, yang meninggal dunia pada hari Sabtu ini.

Los Blancos mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui situs resminya "Real Madrid, presidennya, dan dewan direksinya sangat berduka atas wafatnya Jorge Messi, ayah dari Lionel Messi".

Pernyataan itu melanjutkan "Klub kerajaan kami ingin menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada Lionel Messi, keluarganya, dan semua orang yang dicintainya".

Perlu diketahui bahwa Real Madrid mengeluarkan pernyataan belasungkawa atas wafatnya ayah Messi sebelum Barcelona melakukan hal yang sama.

Surat kabar "Ole" sebelumnya menyebutkan bahwa ayah Messi meninggal dunia pada usia 68 tahun, setelah perjuangan panjang melawan penyakit parah.

Kondisi kesehatan ayah Messi telah memburuk sejak lama, dan ia menjalani perjuangannya melawan penyakit tersebut selama Piala Dunia dan setelahnya. Karena alasan inilah, dan setelah laga final melawan Spanyol, Lionel Messi bergegas menuju Rosario untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya, yang telah dua bulan tidak ia temui.

Air mata Messi setelah mencetak gol pertamanya ke gawang Aljazair menjadi indikasi pertama dari kondisi kesehatan genting yang tengah dialami ayahnya, bahkan selama turnamen itu sendiri ia mempertimbangkan kemungkinan untuk pergi menemuinya.

Jorge sempat dirawat di rumah sakit, dan juga menghabiskan waktu di rumahnya di kota Rosario, serta selalu ditemani istrinya, Celia.