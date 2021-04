Real Madrid Patut 'Ngeri-Ngeri Sedap' Jumpa Chelsea, Kenapa?

Tak ada yang akan membantah status Real Madrid sebagai Raja Eropa. Dengan 13 trofi berjejer di kabinet, membuat mereka tercatat sebagai peraih gelar Liga Champions terbanyak dibanding seluruh tim di Eropa.

Peluang untuk menambah koleksi itu terbuka lebar seiring Los Blancos kini telah mencapai fase semi-final usai menendang juara Liga Champions 2019 Liverpool dengan kemenangan agregat 3-1.

Namun, ada satu fakta menggelitik dari keberhasilan pasukan Zinedine Zidane menembus fase empat besar.

Di tahapan ini, Madrid akan meladeni Chelsea. Sekilas, beberapa pihak mungkin bisa berargumen bahwa anak-anak ibu kota Spanyol punya kapabilitas untuk melalui rintangan dari raksasa Liga Primer Inggris itu.

Akan tetapi, perlu diketaui bahwa ternyata Madrid tak pernah bisa mengalahkan Chelsea dari seluruh pertemuan mereka sebelumnya. Demikian rekor yang dicatat oleh Opta.

Tiga kali sudah kedua tim bentrok, di mana Madrid harus menelan dua kekalahan dan sekali imbang. Entah karena dewi fortuna tidak berpihak pada Los Merengues, atau The Blues adalah momok.

Kabar buruknya, rupanya sejarah mencatat bahwa Madrid paling sering tidak berhasil meraih kemenangan kala menghadapi Chelsea dibandingkan jumpa dengan tim mana pun.

3 - Real Madrid have faced Chelsea more often without winning than any other side in their entire history, failing to win in all three games against them (D1 L2), while their upcoming semi-final encounter will be their first ever UEFA Champions League meeting. Foes. pic.twitter.com/gBdCV3ZgTE