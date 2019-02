Kemenangan mencolok 3-0 yang dipetik Barcelona atas Real Madrid dalam leg kedua semi-final Copa del Rey, Kamis (28/2) dini hari WIB, ternyata tidak berbanding lurus dengan statistik yang dicatatkan masing-masing tim.

Dalam partai yang digelar di Santiago Bernabeu itu, Madrid terbukti superior atas Barcelona dari sisi ofensif. Tercatat Madrid melepaskan 14 tembakan di sepanjang 90 menit, sementara Barcelona hanya empat.

Namun, seperti yang terlihat di papan skor, tim tuan rumah tak sekali pun menggetarkan gawang Marc-Andre ter Stegen, yang menepis empat sepakan on target Madrid di laga ini.

6 - Vinícius Júnior attempted six shots in #ElClasico (0 goals), more than all Barcelona players combined (four shots, three goals). Critical. pic.twitter.com/JXwsp0nqhC