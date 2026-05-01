Real Madrid bersedia melepas penyerang tersebut akibat perkembangan pesat Endrick

Real Madrid memandang Endrick sebagai bagian penuh dari skuad untuk musim depan, demikian dilaporkan Diario AS. Penyerang ini tampil mengesankan selama masa peminjamannya di Olympique Lyon, di mana ia dengan mudah beradaptasi dengan level permainan di sana. Kembalinya ia ke ibu kota Spanyol nanti tampaknya akan mengorbankan posisi penyerang lain: Gonzalo García.

Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 2024, Endrick secara rutin mendapat menit bermain di bawah asuhan Carlo Ancelotti, namun segalanya berubah di bawah penggantinya, Xabi Alonso. Pemain Brasil yang kini berusia 19 tahun itu terpinggirkan di bangku cadangan dan meminta untuk dipinjamkan.

Lyon menghubungi Madrid dan segera mencapai kesepakatan mengenai kontrak pinjaman hingga akhir musim, tanpa opsi pembelian. Kesepakatan pinjaman Endrick, yang memiliki kontrak di Real Madrid hingga pertengahan 2030, sejauh ini menjadi sukses bagi semua pihak.

Sejak debutnya di Ligue 1, Endrick berhasil menaklukkan Prancis. Dengan tujuh gol, tujuh assist, dan permainannya yang meyakinkan, remaja ini telah menjadi salah satu aset terpenting Lyon dalam perburuan tiket Liga Champions.

Selain itu, kemungkinan besar pelatih timnas Brasil, Ancelotti, akan memasukkan mantan anak didiknya ini ke dalam skuad Piala Dunia. Real Madrid juga menyadari bahwa talenta muda ini akan kembali ke Santiago Bernabéu pada musim panas dengan bekal pengalaman yang cukup.

Kembalinya Endrick yang akan datang berarti kabar buruk bagi Gonzalo García, yang musim ini ditugaskan sebagai pengganti Kylian Mbappé. Namun, setelah pemecatan Alonso dan kedatangan Álvaro Arbeloa, García harus puas dengan menit bermain yang jauh lebih sedikit.

Real Madrid juga menyadari bahwa Endrick lebih serba bisa daripada García. Sementara García adalah penyerang murni, Endrick telah membuktikan kemampuannya di sayap dan sebagai gelandang serang. Dengan demikian, ia juga bisa menjadi pesaing bagi pemain seperti Franco Mastantuono, Brahim Díaz, dan Rodrygo.

Kepergian García yang berusia 22 tahun tampaknya sudah di depan mata, meskipun belum sepenuhnya jelas apakah Real ingin meminjamkannya, menjualnya, atau menjualnya dengan opsi pembelian kembali. García, yang kontraknya berlaku hingga pertengahan 2030, sebelumnya dikaitkan dengan Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund.