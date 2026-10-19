Kemenangan besar Real Madrid atas Sevilla dengan skor 4-1 pada Minggu malam memicu gelombang baru kontroversi perwasitan di Spanyol, setelah media Catalunya menuding klub ibu kota Spanyol itu mendapat keuntungan dari keputusan-keputusan wasit, satu pekan sebelum laga El Clasico yang dinanti melawan Barcelona.

Surat kabar Catalunya "Sport" menyebut bahwa Real Madrid "bersekutu dengan para wasit", merujuk pada kontroversi yang dipicu insiden Arda Guler yang menyikut Peque pada menit ke-23, saat kedudukan masih 0-0, tanpa gelandang Turki itu menerima kartu merah.

Insiden tersebut memicu kemarahan Sevilla, yang mengkritik keputusan-keputusan wasit setelah pertandingan, sementara pelatihnya Luis Garcia Plaza menyatakan ketidakpuasannya karena laga tidak dilanjutkan dengan Real Madrid bermain dalam kondisi kalah jumlah pemain, dan menilai insiden itu seharusnya berujung pada kartu merah bagi pemain klub ibu kota Spanyol tersebut.

"Sport" tidak hanya mengkritik insiden itu, tetapi juga menilai bahwa Real Madrid, meski berulang kali menyerang para wasit dan institusi perwasitan di Spanyol, justru mendapat keuntungan dari keputusan-keputusan kontroversial pada pertandingan-pertandingan penting, yang menurut surat kabar tersebut mencerminkan kontradiksi dalam sikap klub terhadap perwasitan.

Di sisi lain, surat kabar "Mundo Deportivo" menggambarkan apa yang terjadi di Stadion Santiago Bernabeu sebagai "skandal", dan juga menyoroti kembalinya gaya Jose Mourinho dalam memprotes wasit, sebagai sindiran terhadap keluhan-keluhan berulang yang melekat pada pelatih Portugal itu selama periode sebelumnya bersama Real Madrid.

Santi Nolla, pemimpin redaksi surat kabar tersebut, menilai bahwa kampanye Real Madrid yang terus-menerus menentang perwasitan bisa memengaruhi keputusan-keputusan selama pertandingan, sementara surat kabar "El Esportiu" mempertanyakan alasan tidak adanya intervensi teknologi video assistant referee "VAR" untuk meninjau insiden Guler, yang dinilai layak untuk ditinjau.

Kritik-kritik ini datang pada waktu yang sensitif, menjelang laga El Clasico antara Real Madrid dan Barcelona, yang atmosfernya diwarnai ketegangan yang meningkat akibat tuduhan-tuduhan timbal balik dan kontroversi yang terus berlanjut seputar kasus Negreira.

Sebaliknya, Jose Mourinho menuntut disajikannya bukti konkret atas klaim-klaim terkait perwasitan, dengan menegaskan bahwa dirinya telah meminta kanal-kanal televisi dan para analis untuk menayangkan tayangan yang menjadi dasar para pengkritik, namun ia tidak menemukan hal yang membuktikan, dari sudut pandangnya, adanya kesalahan yang menguntungkan Real Madrid selama laga melawan Sevilla.