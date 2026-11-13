Real Madrid Berencana Rebut Pemain Brasil dari Cengkeraman Premier League

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Real Madrid menetapkan incaran mereka pada Vitao, bek Atletico Mineiro berusia 18 tahun, yang dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Brasil, di tengah persaingan yang diperkirakan datang dari klub-klub Liga Primer Inggris.

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Dan menurut surat kabar Spanyol "Sport", klub ibu kota Spanyol itu memantau bek muda tersebut secara ketat, tetapi mereka bukan satu-satunya yang berminat mendatangkannya, karena pemain itu juga dipantau oleh Brighton dan Everton.

Seluruh indikasi menunjukkan bahwa Brighton akan menjadi yang pertama mengajukan tawaran resmi untuk merekrut pemain tersebut pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Berdasarkan informasi yang sama, Brighton bersiap untuk menawarkan 14 juta euro, jumlah yang lebih rendah dari nilai klausul pelepasan sebesar 20 juta euro untuk klub-klub asing.

Atletico Mineiro memiliki 80% hak ekonomi atas pemain tersebut, sementara sisa persentase sebesar 20% terbagi antara Vitao sendiri dan dua agennya, Lincoln dan Adriano Spadotto.

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Klub Brasil yang bermarkas di kota Belo Horizonte itu berupaya memperpanjang kontrak bek muda tersebut guna menaikkan gajinya dan meningkatkan nilai klausul pelepasan dalam kontraknya, tetapi negosiasi tidak menunjukkan kemajuan apa pun dalam beberapa pekan terakhir.

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Vitao menerima salah satu gaji terendah di antara para pemain inti di Liga Utama Brasil.

Perlu dicatat bahwa Vitao lahir pada 4 Maret 2008, memiliki tinggi 1,93 meter, dan meniti karier di tim junior klub Atletico Mineiro, di mana ia mengenakan ban kapten sejak kelompok usia di bawah 15 tahun.

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Bek muda itu menjadi kapten tim yang meraih gelar Liga Brasil U-17 pada 2025, setelah sebelumnya memenangi kejuaraan Amerika Selatan U-17 pada tahun yang sama bersama tim nasional Brasil.

Vitao naik ke tim utama saat berusia 17 tahun, dan akhirnya berhasil merebut tempat di susunan pemain inti pelatih Eduardo Dominguez.

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Hasil imbang tanpa gol melawan Internacional di stadion "Beira-Rio" pada Agustus lalu menjadi salah satu pertandingan terbaiknya, karena ia menunjukkan kekuatannya dalam duel udara serta kemampuannya yang baik dalam membangun serangan dari belakang.

Vitao saat ini berada bersama tim nasional Brasil U-20, memanfaatkan jeda internasional untuk mengikuti pemusatan latihan tim nasional.

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"Sport" menyebutkan bahwa statistik bek muda tersebut mendapat pujian dari sejumlah anggota staf teknis Carlo Ancelotti di tim nasional Brasil senior.

Real Madrid telah menerapkan kebijakan merekrut bakat-bakat muda Brasil sejak bertahun-tahun lalu, sebelum nilai pasar mereka melonjak secara signifikan.

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Meski demikian, tawaran yang diperkirakan datang dari Brighton, ditambah nilai klausul pelepasan yang sesuai, dapat memaksa klub ibu kota Spanyol itu untuk bergerak cepat jika ingin mengungguli para pesaingnya dari Inggris dan merampungkan kesepakatan untuk keuntungan mereka.