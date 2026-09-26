Bintang sepak bola Jerman, Michael Ballack, membela pemain muda Bayern Munich, Lennart Karl, setelah komentar sang pemain mengenai Real Madrid memicu kontroversi awal tahun ini.

Berbicara dalam podcast Kerners11, Ballack berpendapat bahwa pernyataan Karl telah dikeluarkan dari konteksnya, seperti yang dilaporkan situs Yahoo Sport.

Ballack berkata: "Dia ditanya: apa klub favoritmu selain Bayern Munich? Bagian ini sering kali diabaikan," sembari menjelaskan bahwa "Karl tidak melakukan kesalahan apa pun, dia hanya berbicara tentang impiannya untuk bermain bagi Real Madrid suatu hari nanti."

Sambil tertawa, ia melanjutkan: "Impian itu juga selalu ada dalam benak saya."





Mantan bintang Bayer Leverkusen, Bayern Munich, dan Chelsea itu juga mengkritik mereka yang terkadang menuduh Karl "arogan," dengan menegaskan: "Lennart punya kepribadian, dan itu hal yang penting. Di lingkungan seperti klub Bayern Munich, kamu tidak akan berhasil di usia 17 tahun jika tidak memiliki kepribadian yang kuat. Inilah yang dibutuhkan para pemain muda saat ini. Mereka membutuhkan kepribadian. Tentu saja, mereka membutuhkan bakat, tetapi mereka juga membutuhkan potensi."

Ballack yang berusia "50 tahun" - dan merupakan agen Karl - menjelaskan: "Mungkin hal ini agak hilang saat ini dalam pendidikan, di sekolah-sekolah, dan juga di akademi-akademi pemain muda."

Karl masih terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga tahun 2029, dan telah membuktikan dirinya di tim utama setelah menapaki jenjang di akademi klub tersebut.