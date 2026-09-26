Bintang sepak bola Jerman terdahulu, Michael Ballack, membela pemain muda Bayern Munich, Lennart Karl, setelah komentar sang pemain tentang Real Madrid memicu kontroversi awal tahun ini.

Berbicara dalam podcast Kerners11, Ballack berpendapat bahwa pernyataan Karl telah dikutip di luar konteks, sebagaimana dilaporkan oleh situs Yahoo Sport.

Ballack berkata: "Ia ditanya: Apa klub favoritmu selain Bayern Munich? Bagian ini sering kali diabaikan," seraya menjelaskan bahwa "Karl tidak melakukan kesalahan apa pun, ia hanya berbicara tentang mimpinya untuk suatu hari nanti bermain bagi Real Madrid."

Ia melanjutkan sambil tertawa: "Mimpi ini juga selalu menghantui saya."





Ia juga mengkritik pihak-pihak yang terkadang menuduh Karl "arogan", tegas mantan bintang Bayer Leverkusen, Bayern Munich, dan Chelsea itu: "Lennart punya karakter, dan itu adalah hal yang penting. Di lingkungan seperti klub Bayern Munich, kau tidak akan berhasil di usia 17 tahun jika tidak memiliki karakter yang kuat. Inilah yang dibutuhkan para pemain muda saat ini. Mereka membutuhkan karakter. Tentu saja, mereka membutuhkan bakat, tetapi mereka juga membutuhkan potensi."

Ballack yang berusia "50 tahun" itu menjelaskan: "Mungkin hal ini agak hilang saat ini dalam pendidikan, di sekolah-sekolah, dan juga di akademi-akademi pemain muda."

Karl masih terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga tahun 2029, dan ia telah membuktikan dirinya di tim utama setelah menapaki jenjang di akademi klub tersebut.