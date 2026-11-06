Real Madrid akan menjalani pertandingan baru melawan Valencia di Liga Spanyol, di tengah keunggulan yang jelas milik Los Blancos dalam pertemuan-pertemuan terakhir antara kedua tim. Namun, laga ini sekaligus menyimpan sebuah angka historis yang coba dihindari tuan rumah.

Real Madrid akan bertandang ke markas Valencia besok Sabtu dalam pekan ke-12 La Liga, dengan catatan Los Merengues menempati posisi ketiga dengan 27 poin, sementara Valencia berada di peringkat kedua dari bawah dengan hanya 9 poin.

Real Madrid berupaya meraih kemenangan guna bersaing dengan Barcelona di puncak klasemen (30 poin), sembari menantikan hasil pertandingan tim Catalan melawan Atletico Madrid, lusa pada hari Minggu.

Menurut statistik "Opta", Valencia kalah dalam dua pertandingan terakhirnya melawan Real Madrid di La Liga, dan gagal mencetak gol dalam kedua laga tersebut.

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Tim ini belum pernah menelan tiga kekalahan beruntun dari Real Madrid di kompetisi tersebut sejak Februari 2023, ketika mereka kalah dalam 4 pertandingan beruntun dari klub Kerajaan tersebut.

Valencia juga belum pernah gagal menjebol gawang Real Madrid dalam tiga pertemuan beruntun di La Liga sejak Oktober 1987, atau sejak 39 tahun lalu.

Sebaliknya, Real Madrid berhasil meraih poin dalam tiga kunjungan terakhirnya ke markas Valencia di La Liga, dengan meraih dua kemenangan dan satu hasil imbang, serta menang dalam dua lawatan terakhirnya ke Stadion Mestalla.

Real Madrid berupaya melanjutkan rangkaian hasil positif di kandang lawan ini, mengingat terakhir kali tim meraih poin dalam 4 kunjungan beruntun ke markas Valencia di Liga Spanyol adalah pada Desember 2013, ketika mereka mencatatkan rangkaian hingga 5 kunjungan beruntun tanpa kekalahan.