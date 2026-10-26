Real Madrid Akhiri Rangkaian Kemenangan Emas Barcelona

Barcelona mengakhiri pekan yang ingin mereka lupakan dengan kekalahan dari Real Madrid di LaLiga, setelah tim asuhan pelatih Jose Mourinho berhasil memecahkan kebuntuan menghadapi Blaugrana, di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Real Madrid menjadi tim pertama yang berhasil menembus benteng Barcelona di Stadion Spotify Camp Nou dalam kompetisi domestik, sejak renovasinya.

Barcelona belum merasakan pahitnya kekalahan di kandang sendiri di LaLiga, setelah renovasi stadion mereka. Sejak kemenangan telak atas Athletic Bilbao, yang menjadi laga pembuka tim Catalan tersebut di Stadion Spotify Camp Nou, dengan skor 4-0, tim ini meraih 18 kemenangan beruntun di kandang sendiri, mencetak 58 gol, dan hanya kebobolan 11 gol.

Namun rangkaian impresif Barcelona terhenti dalam El Clasico, di mana anak-anak asuh pelatih Hans Flick tidak menampilkan performa yang mendekati level terbaik mereka sama sekali, meskipun mereka juga tidak layak menelan kekalahan.

Jurnalis Oriol Jové dari radio RAC 1, yang juga menghitung kemenangan atas Real Mallorca dalam laga perpisahan stadion sebelum dimulainya pekerjaan renovasi, dengan skor 3-0, menunjukkan bahwa Barcelona hanya pernah meraih rangkaian 19 kemenangan beruntun di Stadion Spotify Camp Nou pada 3 kesempatan lain sepanjang sejarahnya: antara tahun 1958 dan 1960, dari akhir tahun 1973 hingga akhir tahun 1974, dan antara tahun 2012 dan 2014.

Tim asuhan pelatih Flick hanya kalah satu kali di kandang sendiri sejak kembali ke stadion tersebut, yaitu dari Atletico Madrid di Liga Champions Eropa.

Perlu dicatat bahwa ini bukan laga pertama yang dikalahkan Barcelona di kandangnya sejak pembukaan kembali stadion. Meskipun meraih hasil sempurna di Liga Spanyol, tim Catalan tersebut pada musim lalu kalah dari Atletico Madrid di leg pertama perempat final Liga Champions Eropa, dengan skor 0-2.