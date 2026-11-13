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Laporan media mengungkap detail di balik acara yang berniat digelar oleh bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, demi mengumumkan pensiun total dari sepak bola pada periode mendatang.

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Ronaldo akan menginjak usia 42 tahun pada Februari mendatang, di tengah laporan yang menegaskan bahwa musim ini akan menjadi yang terakhir dalam perjalanan karier sepak bolanya, terlebih jika ia berhasil mewujudkan mimpinya dan mencapai gol ke-1000.

Jurnalis Arab Saudi Abdulaziz Al-Mureisel mengungkap sejumlah hal di balik layar yang berkaitan dengan acara perpisahan Ronaldo, di mana ia menegaskan bahwa Ronaldo memikirkan untuk menggelar pertandingan persahabatan antara klub Al-Nassr dan timnas Portugal di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Al-Mureisel menjelaskan, dalam sebuah unggahan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa bintang Portugal itu ingin mengundang sejumlah pemain dan pelatih istimewa untuk pertandingan tersebut, dan di barisan terdepan adalah rival beratnya asal Argentina, Lionel Messi, kapten klub Amerika Inter Miami.

Di saat Messi mungkin akan menghadiri pertandingan tersebut, Real Madrid tidak akan menjadi salah satu pihak di dalamnya, meski klub itulah tempat Ronaldo menghabiskan 9 tahun, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarahnya, dan menuliskan sebagian besar sejarahnya bersama klub tersebut.

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Akan tetapi, "Roket Madeira" menolak Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, menjadi pihak yang hadir dalam pertandingan tersebut, akibat perselisihan terakhir mereka, hal yang membuat penyelenggaraannya terancam selama pelatih saat ini belum meninggalkan jabatannya dalam waktu dekat.

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Gagasan lain yang diajukan kepada Ronaldo adalah menggelar pertandingan penghormatan di benua Eropa, Amerika Selatan dan Utara, Afrika, serta Asia, dengan alasan bahwa ia adalah satu-satunya pemain yang memiliki basis penggemar melampaui popularitas seluruh timnas dunia.

Undangan kepada rekan-rekan, para pelatih, dan para kreator konten Ronaldo akan dibagi ke pertandingan-pertandingan tersebut, namun gagasan ini masih dalam tahap kajian, dan tampaknya "Sang Don" antusias dengannya, terlebih karena akan digelar di stadion-stadion terbaik dunia.

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Perlu diingat bahwa Ronaldo sebelumnya telah mengumumkan pensiun dari sepak bola di tingkat internasional pekan lalu, setelah 23 tahun ia lewati bersama timnas Portugal, yang selama itu ia meraih serangkaian pencapaian besar baik di tingkat individu maupun kolektif.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, dengan mencetak 146 gol, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah Piala Eropa "EURO 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League, pada 2019 dan 2025.

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Gelar-gelar ini merupakan yang pertama diraih timnas Portugal sepanjang sejarah panjangnya, karena sebelumnya mereka tidak pernah memenangi satu pun turnamen resmi yang mereka ikuti sebelum era Cristiano Ronaldo.

Ronaldo mengakhiri perjalanan kariernya dengan seragam timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional lalu, dan memunculkan pertanyaan seputar hubungannya dengan pelatihnya, Jorge Jesus.

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Ketegangan menguasai timnas Portugal, setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim di Denmark tanpa izin.

Ronaldo sebenarnya telah menyelesaikan sanksi larangan selama 30 hari, serta membayar denda sebesar 255 euro, usai meninggalkan pemusatan latihan timnas.

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Bintang Portugal itu sebelumnya telah menyatakan kesiapannya menerima sanksi apa pun akibat tindakannya, dan hal itu memang terjadi, namun krisisnya tidak berhenti pada sisi disipliner, karena hubungan antara dirinya dan Jesus tidak berhasil melewati perselisihan yang terjadi di antara mereka.

Ronaldo merasa dikhianati akibat pernyataan-pernyataan penjelasan yang dilontarkan pelatih Portugal itu, yang ia anggap tidak menghormati kesepakatan jelas yang dicapai kedua pihak dalam sebuah pertemuan sebelumnya, hal yang mendorongnya untuk menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam.

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Kondisi tegang antara kedua pihak terus berlanjut, di tengah keraguan soal kehadiran Ronaldo dalam daftar skuad Portugal mendatang, yang bersiap menghadapi Denmark pada 14 November dan Wales pada 17 bulan yang sama, dalam dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League.

Meski nama Ronaldo tercantum dalam daftar awal timnas untuk persiapan kedua pertandingan tersebut, keputusan pensiun itu mengakhiri secara final seluruh spekulasi tentang comeback-nya, sehingga pemilik nomor punggung 7 itu absen dari timnas negaranya untuk sisa perjalanan karier sepak bolanya.

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Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili oleh presidennya Pedro Proença, sebelumnya telah berupaya turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Ronaldo ke barisan timnas, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mengembalikan situasi ke kondisi normal.