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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Real atau Atletico? Ban Penyelamat asal Madrid Selamatkan Chiesa dari Neraka Liverpool

Transfers
LaLiga
Premier League
Atletico Madrid
Valencia
Liverpool
F. Chiesa
Spanyol
Inggris
Italia

Nama Chiesa dikaitkan dengan kepindahan ke LaLiga

Ketidakpastian yang menyelimuti masa depan bintang Italia Federico Chiesa bersama klubnya, Liverpool, semakin bertambah.

Berbagai laporan mengaitkan Federico Chiesa dengan kepindahan ke Liga Spanyol pada bursa transfer musim dingin, di tengah meningkatnya minat dari Atletico Madrid dan Valencia.

Situs Tribuna menyebutkan, mengutip "Calciomercato", bahwa Chiesa mungkin akan kembali bersatu dengan rekannya yang sedang menjalani masa peminjaman, Harvey Elliott, di skuad Valencia yang tengah terpuruk dan saat ini menempati posisi terakhir di Liga Spanyol dengan raihan hanya satu poin dari 4 pertandingan.

Atletico Madrid juga memantau situasi pemain Italia tersebut setelah gagal mengontrak kembali Nico Gonzalez dari Juventus, menyusul masa peminjaman sukses yang dijalaninya bersama tim.

Chiesa kesulitan mendapatkan menit bermain di Liverpool sejak kepindahannya dari Juventus pada tahun 2024, di mana ia hanya tampil selama 104 menit di Liga Primer Inggris pada musim pertamanya, sebelum hanya memulai satu pertandingan sebagai starter pada musim lalu.

Chiesa sampai saat ini belum bermain dalam satu pun pertandingan resmi musim ini, dan ia juga dicoret dari daftar skuad Liverpool untuk Liga Champions Eropa, meskipun daftar tersebut memuat para pemain yang cedera seperti Hugo Ekitike dan Giovanni Leoni.

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