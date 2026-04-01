Reaksi terkejut atas perilaku suporter dalam pertandingan Spanyol vs Mesir: 'Tidak sopan dan tidak dapat diterima'

Pada Selasa malam, Spanyol memainkan pertandingan persahabatan melawan Mesir (0-0). Selama pertandingan, penonton menunjukkan sisi terburuknya, yang memicu berbagai reaksi terkejut di dunia sepak bola.

Dalam video terlihat bahwa para pendukung Spanyol dengan lantang meneriakkan 'Musulmán el que bote', yang secara bebas diterjemahkan menjadi: 'Dan siapa yang tidak melompat, adalah Muslim'. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pemain.

Begitulah reaksi Lamine Yamal melalui Instagram pada Rabu terkait insiden tersebut. Ia mengaku sangat terkejut, terutama karena ia sendiri juga seorang Muslim. Ia menyebut perilaku tersebut 'tidak menghormati dan tidak dapat diterima'.

"Kemarin terdengar nyanyian 'siapa yang tidak melompat, itu Muslim' di stadion. Saya tahu itu ditujukan kepada lawan dan bukan secara pribadi kepada saya, tetapi sebagai seorang Muslim, saya tetap menganggapnya tidak menghormati dan tidak dapat diterima," demikian awal pernyataannya.

"Saya mengerti tidak semua pendukung seperti itu, tetapi bagi mereka yang menyanyikan hal-hal semacam ini: penggunaan agama sebagai bahan ejekan di lapangan membuat kalian tidak berpendidikan dan rasis. Sepak bola dimaksudkan untuk dinikmati dan untuk memberi semangat, bukan untuk merendahkan orang karena siapa mereka atau apa yang mereka yakini," kata pemain bintang FC Barcelona tersebut.

Pedri, rekan setimnya di Barcelona dan tim nasional, juga angkat bicara mengenai situasi tersebut setelah pertandingan. "Kami sebagai pemain juga terkejut dengan nyanyian-nyanyian itu," katanya. "Kami tidak membenarkan bentuk nyanyian rasis apa pun. Kami tidak mengharapkan hal ini. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi di stadion."

Pelatih tim nasional Luis de la Fuente hanya bisa setuju dengan hal itu dan menyebut perilaku tersebut sebagai 'tidak dapat diterima'. "Orang-orang yang melakukan kekerasan itu harus kita identifikasi dan singkirkan dari masyarakat. Semakin jauh mereka, semakin baik," demikian pendapatnya.