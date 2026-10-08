Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengungkap kebenaran dari kabar yang beredar seputar pemecatan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional utama, menjelang turnamen Piala Asia 2027.

Sejumlah laporan media menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi memutuskan untuk memecat Donis, dan telah mencapai kesepakatan dengan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, untuk menukangi Arab Saudi pada periode mendatang, tiga bulan sebelum turnamen Asia tersebut dimulai.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi, melalui akun resminya di platform "X", merilis sebuah pernyataan yang membantah adanya niat apa pun untuk memecat Donis, serta menegaskan bahwa ia akan tetap menjabat pada periode mendatang.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Terkait dengan apa yang beredar di media mengenai pelatih kepala tim nasional utama, Tuan Georgios Donis, Federasi Sepak Bola Arab Saudi ingin menegaskan bahwa pelatih tersebut tetap bersama tim nasional, dan tidak ada keputusan apa pun terkait perubahan staf kepelatihan sebagaimana yang telah beredar".

Pernyataan itu ditutup dengan: "Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengimbau seluruh media untuk mengedepankan ketelitian, dan mengambil informasi dari sumber-sumber resminya".

Donis sebelumnya meraih kesuksesan yang menonjol bersama timnas Arab Saudi, setelah membawa mereka meraih gelar pertama dalam 23 tahun, melalui keberhasilan menjuarai Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27".

Karena kesuksesan besar ini, suporter Arab Saudi menyatakan penolakannya terhadap gagasan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut dari jabatannya, dan menuntut agar ia tetap bertahan untuk periode tambahan, terlebih dengan semakin dekatnya turnamen Piala Asia 2027.

Perlu dicatat bahwa Piala Asia edisi ke-19 digelar di Kerajaan Arab Saudi, tepatnya di Riyadh, Jeddah, dan Khobar, pada periode 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan.

Timnas Arab Saudi berupaya menjuarai turnamen Asia tersebut untuk kali keempat dalam sejarahnya, dan yang pertama setelah absen panjang selama 30 tahun, sejak terakhir kali memenangkannya pada tahun 1996.