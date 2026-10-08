Abdoulaye Sow, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Senegal, menunjukkan rasa percaya dirinya seusai berakhirnya sidang dengar pendapat yang digelar oleh Mahkamah Olahraga Internasional "CAS" di kota Lausanne, Swiss, pada Kamis hari ini, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus final Piala Afrika 2025.

Sow, yang menjadi salah satu perwakilan Senegal dalam sidang tersebut, menjelaskan bahwa tim pembela telah menyampaikan seluruh argumennya selama sidang dengar pendapat, seraya menegaskan bahwa pihak Senegal telah membela posisinya dengan baik.

Sow mengatakan, dalam pernyataan kepada media dari depan markas Mahkamah Olahraga, yang disiarkan oleh jaringan RMC Prancis: "Apa yang bisa kami katakan adalah bahwa para pengacara kami telah menyampaikan pembelaan kami, memaparkan seluruh catatan kami, dan mereka telah didengar oleh majelis arbitrase."

Ia menambahkan: "Sekarang, CAS harus mengeluarkan keputusannya dalam beberapa hari atau beberapa pekan mendatang."

Pejabat Senegal itu menegaskan bahwa rincian apa yang berlangsung di dalam sidang tidak dapat diungkapkan, karena kerahasiaan jalannya pembahasan, dengan mengatakan: "Saya tidak bisa menyampaikan apa yang benar-benar terjadi, karena hal itu tunduk pada kerahasiaan jalannya pembahasan. Namun saya bisa memastikan bahwa Senegal telah membela posisinya dengan baik."

Sebaliknya, para perwakilan dari pihak Maroko tidak memberikan pernyataan apa pun seusai berakhirnya sidang.

Perlu dicatat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik Maroko, Senegal, maupun CAF, berkewajiban untuk tidak mengungkapkan rincian pembelaan yang berlangsung selama sidang hari ini, sambil menunggu keputusan Mahkamah Olahraga Internasional terkait sengketa final Piala Afrika 2025.

Majelis arbitrase yang terdiri dari 3 arbiter diperkirakan akan mengeluarkan keputusannya dalam beberapa hari atau beberapa pekan mendatang, untuk menentukan nasib banding Senegal atas keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" terkait final turnamen tersebut.

Timnas Senegal sebelumnya mengalahkan Maroko 1-0 di final turnamen yang digelar Januari lalu, tetapi CAF kemudian mengeluarkan keputusan untuk mengalihkan gelar juara ke Maroko dengan alasan mundurnya para pemain Senegal, sebagai protes atas keputusan wasit asal Kongo Jean Jacques Ndala yang memberikan penalti untuk Maroko.