Kartu merah untuk Vinicius Junior saat menghadapi Villarreal memicu gelombang kontroversi baru di dalam tubuh Real Madrid, setelah orang-orang dekat bintang asal Brasil itu mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan wasit, sembari mengungkit kembali sebuah kejadian sebelumnya yang menimbulkan pertanyaan soal konsistensi keputusan.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", yang mengutip surat kabar Spanyol "Marca", anggota keluarga dan sahabat Vinicius mengomentari insiden saat sang pemain menarik rambut Nathan Zaliba, yang berujung pada dibatalkannya golnya dan diacungkannya kartu merah ke arahnya.

Meski salah satu orang dekat pemilik nomor punggung 7 itu mengakui bahwa aturan mungkin membenarkan keputusan wasit, ia mempertanyakan sejauh mana konsistensi penerapannya, dengan berkata: "Aturannya adil, tapi apakah mereka lupa apa yang terjadi saat melawan Valencia?".

Pernyataan ini mencerminkan adanya perasaan ketidakadilan di dalam lingkungan klub ibu kota tersebut, di tengah meningkatnya kritik seputar standar perwasitan di Liga Spanyol.

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Situasi menjadi semakin sensitif dengan adanya kemungkinan Vinicius diskors, yang bisa mengancam keikutsertaannya dalam El Clasico yang dinanti-nanti melawan Barcelona, sehingga insiden kartu merahnya tetap menjadi pusat kontroversi di Real Madrid dan media-media Spanyol.