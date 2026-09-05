Reaksi Dembele terhadap kejutan Enrique

Sejumlah laporan dari Prancis mengungkap reaksi penyerang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele, setelah pelatih Luis Enrique mencoretnya dari susunan pemain utama pada laga kemarin melawan Monaco.

Paris Saint-Germain kalah dari Monaco dengan skor dua gol berbanding satu gol pada pekan ketiga kompetisi Ligue 1 Prancis, Jumat, sehingga menempati peringkat ketiga belas dengan dua poin.

Situs Goal mengutip surat kabar Prancis L'Equipe yang menyebutkan bahwa Ousmane Dembele terkejut dengan keputusan Enrique, yang menurunkannya sebagai pemain pengganti pada menit ke-68, namun ia tak mampu membuat perbedaan pada hasil pertandingan.

L'Equipe menambahkan bahwa sejumlah sumber mengungkap Dembele sempat berharap tampil sebagai starter setelah ia mendapatkan istirahat jauh dari pemusatan latihan tim, sehingga membuatnya terkejut dengan keputusan tersebut, meski hubungannya dengan sang pelatih asal Spanyol itu tetap baik tanpa ada ketegangan.

Di sisi lain, Luis Enrique menjelaskan keputusannya dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis Canal Plus bahwa itu merupakan bagian dari pengaturan beban permainan sang pemain setelah awal musim yang padat, seraya berkata: "Kondisi setiap pemain berbeda-beda, Ousmane telah bekerja keras di Piala Super Eropa dan Piala Juara Prancis, dan setelah itu ia mengambil sedikit istirahat".

Pelatih asal Spanyol itu menambahkan: "Melawan Monaco ia bermain 20 atau 25 menit dengan level yang sangat baik, dan sekarang kami mulai menambah waktu bermainnya, dan kami akan terus seperti ini pada laga-laga mendatang".

Fokus Saint-Germain kini tertuju pada Liga Champions Eropa, di mana mereka bersiap menghadapi Slovan Bratislava pada hari Rabu, dan Dembele diperkirakan akan kembali ke susunan pemain utama setelah istirahat yang ia peroleh.