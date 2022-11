Ngakak! RB Salzburg Ledek Cristiano Ronaldo, Paul Pogba & Robert Lewandowski Yang 'Turun Kasta'

Ketiga superstar lapangan hijau itu 'terpaksa' harus merasakan sensasi main di 'malam Jumat'.

RB Salzburg lucu-lucuan di Tiktok dengan mengunggah video yang menampilkan kompilasi Cristiano Ronaldo, Paul Pogba dan Robert Lewandowski setelah ketiganya 'turun kelas' dari langganan Liga Champions menuju Liga Europa.

Barcelona dan Juventus finis di posisi ketiga fase grup Liga Champions, bergabung dengan jawara Austria itu, bersama Manchester United dan AS Roma di kompetisi kasta kedua Eropa tersebut.

Salzburg tak segan meledek mereka lewat video yang ditayangkan di akun resmi Tiktok mereka, yang telah ditonton lebih dari sejuta kali dan mendapatkan like lebih dari 140 ribu.

Ronaldo, Pogba dan Lewandowski terlihat sedang berjoget receh di video itu, sementara jelang akhir video ditampilkan para bintang Salzburg yang merayakan gol.

Muncul pula beberapa detik cuplikan kepala Jose Mourinho yang berada di badan anak-anak sedang berdansa. Semua menari dengan mengikuti lagu High School Musical 'We're All in This Together'.

Salzburg, yang saat ini memuncaki klasemen Bundesliga Austria, juga menuntaskan fase grup di posisi ketiga dengan torehan enam poin di Grup E.

Mereka berhasil menahan imbang AC Milan dan Chelsea, kendati gagal melaju ke babak gugur turnamen antarklub elite Eropa itu.

Dengan demikian, Salzburg bergabung dengan Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbon dan Shakhtar Donetsk dan Sevilla di Liga Europa. Mereka akan menghadapi para runner-up di klasemen akhir fase grup Liga Europa untuk memerebutkan tempat di 16 besar.

PSV Eindhoven, Rennes, AS Roma, Union Berlin, Manchester United, FC Midtyjlland, Nantes dan AS Monaco semuanya finis di peringkat kedua di babak grup dan akan berjuang melewati dua leg babak play-off.