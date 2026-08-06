RB Leipzig menyindir saat mengumumkan transfer Yan Diomandé ke Real Madrid

Setelah negosiasi alot selama berminggu-minggu, akhirnya lampu hijau datang pada Kamis: Yan Diomandé resmi menjadi pemain Real Madrid. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano sudah berminggu-minggu lalu menyatakan bahwa transfer itu pasti akan terwujud, yang memicu banyak reaksi di X. RB Leipzig, yang meraup hingga 140 juta euro dari transfer sensasional penyerang 19 tahun itu, kini juga ikut masuk ke dalam perdebatan.

Pada 26 Juli, Romano mengeluarkan "here we go" untuk transfer Diomandé ke Real, dengan nilai transfer "lebih dari 100 juta euro". Laporan jurnalis Italia itu memicu keheranan dari sesama jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sport, yang mengikuti transfer tersebut secara dekat untuk media Jerman itu.

Di X, Romano ditanya soal status pasti transfer itu, yang kemudian memicu perdebatan sengit antara dirinya dan Plettenberg. Menurut nama yang disebut terakhir, sama sekali belum ada done deal. Hal itu memunculkan perseteruan terbuka antara dua jurnalis tersebut, yang semakin kehilangan fokus pada topik "Diomandé".

Dalam beberapa pekan terakhir, Romano terus meyakinkan bahwa kesepakatan itu sudah beres, sementara Plettenberg menulis bahwa negosiasi masih terus berlangsung. Kini transfer itu akhirnya tuntas juga, meski angkanya sedikit lebih tinggi daripada yang dilaporkan Romano: dari "lebih dari 100 juta", menjadi 125 juta euro sebagai nilai tetap, ditambah 10 juta euro bonus yang mudah dicapai dan 5 juta euro bonus yang lebih sulit.

Leipzig tampaknya setidaknya memilih berpihak kepada Plettenberg. Klub itu mengumumkan transfer tersebut secara resmi dengan tajuk "here we actually go", atau dengan kata lain: transfer ini baru benar-benar rampung sekarang. Bagi Leipzig, ini berarti rekor transfer mutlak. Sebelumnya, Josko Gvardiol berada di posisi teratas. Bek Kroasia itu hengkang ke Manchester City dengan nilai 90 juta euro.

Diomandé baru satu musim bermain untuk Leipzig. Klub Jerman itu mengaktifkan klausul dalam kontrak Diomandé di Leganés pada musim panas 2025, yang membuat klub tersebut meraup 20 juta euro darinya dan masih bisa mendapatkan 5 persen dari keuntungan. Setahun sebelumnya, pemain Pantai Gading itu masih mencoba menembus level tertinggi di Amerika Serikat.

Diomandé kini sudah mencatatkan empat belas penampilan untuk Pantai Gading dan juga tampil mengesankan di Piala Dunia terakhir. Di Real Madrid, setidaknya winger kanan itu tidak perlu bersaing dengan Franco Mastantuono, yang hampir dipinjamkan ke Fiorentina hingga akhir musim.